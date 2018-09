Na Baltiku ponoviti sanjski Istanbul

DRAGO PERKO Goran Dragić se je upokojil, Kristaps Porzingis pa je poškodovan. FOTO: Drago Perko

Slovenija in Latvija sta se doslej pomerili devetkrat, šestkrat je bila boljša naša reprezentanca. Posebno pomembni sta bili zadnji dve tekmi: lani na EP je Slovenija izločila Latvijo, ki pa je pred tremi leti na EP v Franciji poslala domov našo izbrano vrsto že v osmini finala (66:73).

LJUBLJANA – Dobro leto je minilo od četrtfinala EP v Turčiji. Vsi so se strinjali, da je bila tekma Slovenija : Latvija, razpletla se je s 103:97 v našo korist, lepotica prvenstva. Prej in potem ni bilo tako dobre košarke!Slovenija je na koncu vzela zlato, Latvija se je tolažila, da se je prvaku najbolje upirala. Drevi se bosta košarkarski poti Slovenije in Latvije spet križali, ekipi sta tekmici v boju za odhod na svetovno prvenstvo prihodnje leto na Kitajskem. V kvalifikacijah bolje kaže Latviji, ki ima štiri zmage in dva poraza, Slovenija le dve zmagi.Vsak poraz bi Slovenijo še oddaljil od občudovanja riževih polj. Danes se bosta zasedbi pomerili na Baltiku, ekipi pa se za pot v Azijo merita v krepko zdesetkanih in spremenjenih zasedbah. Tako opevani spor Fibe in evrolige je naredil svoje, oboji pa igrajo tudi brez igralcev iz lige NBA.»Na voljo imam 15 igralcev, odločitev o ducatu pa bo padla v Latviji,« je pred poletom razmišljal selektor. Veseli se malih, a ne nepomembnih dejstev: vsi košarkarji so zdravi in pripravljeni za tekmo. Zasedba se je v ponedeljek zvečer zbrala na prvem skupnem treningu. »Časa za uigravanje je bilo premalo. V štirih treningih je težko kaj narediti. Položaj je zahteven za ekipo in stroko!« je opozoril selektor, ki je s svojim štabom precej pozornosti namenil osnovam: branjenju in gibanju v napadu.»S prihodom košarkarjev iz Španije se je zaostrila konkurenca v ekipi, čuti se pozitivno rivalstvo, vsak se bori za svoje minute,« je Trifunović pohvalil, kar je videl na treningu v Areni Stožice.»Strinjam se: po prihodu četverice iz španske lige se je menjala geometrija naše ekipe. Kljub temu ne bomo odstopali od svoje filozofije: hitra in kombinatorna igra. Od košarkarjev pričakujem, da se ne bodo bali delati napak. To je sestavni del igre, bistven pa je odziv po tem. Naj jih ne bo strah, to sem jim jasno povedal. Breme tekme prevzemam nase. Naj pokažejo tako pripadnost dresu, kot smo jo videli proti Hrvaški,« je nadaljeval Trifunović.V teh dneh je bilo precej časa namenjenega analizi Latvije. »Igrajo precej podobno kot mi. Igralci imajo dovolj prostora v napadu, stavijo na odprte mete, radi raztegujejo obrambo. So pa igralsko malce bolj izkušeni kot mi,« je Trifunović povedal o Latviji in omenil tri igralce:inLatvijci so na generalki s kar 97:80 porazili Litvo. Center Meiers je tekmo sklenil pri 18 točkah in 10 skokih, organizator igre Strelnieks je desetim točkam dodal pet skokov in šest podaj, krilo Timma (pred leti je prihajal na poletni pripravljalni kamp v Ljubljano) pa je 18 točkam pristavil sedem skokov.