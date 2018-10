REUTERS Jan Oblak in soigralci iz Atletica so na tekmi proti Bruggeu segli do novih treh točk. FOTO: Reuters

PSG napolnil mrežo zvezde

Drugi izidi 2. kroga lige prvakov – skupina A: Borussia (D) : Monaco 3:0; vrstni red: Borussia in Atletico po 6 točk, Brugge in Monaco brez točke; skupina B, vrstni red: Barcelona in Inter po 6, Tottenham in PSV Eindhoven brez točke; skupina C: PSG : Crvena zvezda 6:1, Napoli : Liverpool 1:0; vrstni red: Napoli 4, PSG in Liverpool po 3, Crvena zvezda 1; skupina D: Lokomotiva Moskva : Schalke 0:1, Porto : Galatasaray 1:0; vrstni red: Porto in Schalke po 4, Galatasaray 3, Lokomotiva Moskva 0.

LONDON – Če že ne v reprezentančnem, slovenski nogometaši zmagujejo v klubskem nogometu. Atletico iz Madridain italijanski Inter iz Milanasta dosegla še drugo zmago v ligi prvakov. Madridska ekipa je v skupini A ukanila belgijski Brugge s 3:1, milanska pa je v gosteh v okviru skupine B premagala PSV iz Eindhovna z 2:1.Za Atletico je uvodna gola na stadionu Wanda Metropolitano, ta bo v tej sezoni gostil tudi finalno tekmo elitnega tekmovanja, dosegel francoski zvezdnikv 28. in 67. minuti, tretjega je dodal(90.+4.), za Brugge pa je edini zadetek dosegelv 39. minuti. Inter je po uvodni zmagi nad Tottenhamom dobil nove tri točke, za poln izkupiček v deželi tulipanov sta zadela Belgijecv 44. inv 60. minuti.Gostitelji so povedli z golomv 27. minuti. Dvoboj med Tottenhamom in Barcelono v skupini B na slovitem londonskem stadionu Wembley je bil pravi posladek, končal pa se je po okusu katalonske zasedbe, ki je slavila s 4:2 (2.,28.,56., 90.;52.,66.).Messijeve mojstrovine v domu angleškega reprezentančnega nogometa pa so ponovno izzvale kopice pohval predvsem njegovih soigralcev. »Messi obeduje za svojo mizo, igra na drugi ravni kot preostali. Najboljši na svetu je, ob njem smo tudi sami videti bolje« ga je hvalil levi branilec»Z vsem dolžnim spoštovanjem do drugih igralcev, Messi je unikaten. Včasih ima kakšen nogometaš izjemno sezono, kot jo je imel, a vsi vemo, da je Messi povsem druge vrste,« je dodal Modrićev, igralec Reala je bil nedavno po izboru Mednarodne nogometne zveze razglašen za igralca leta, reprezentančni soigralec iz ognjevite vrste Ivan Rakitić.