Maribor neusmiljeno melje, nov spodrsljaj Olimpije

Zvezdnik Olimpije Rok Kronaveter je zadel z enajstmetrovke, kapetan Gorice Jaka Kolenc je bil zelo dober v obrambnih nalogah.

Več kot trije goli na tekmo

Rezultati 10. kroga – Triglav : Mura 3:0 (300 gledalcev; Luka Majcen 23., Žan Karničnik 65.-avtogol, Tilen Mlakar 83.), Maribor : Rudar 3:0 (2300 gledalcev; Luka Uskoković 25, Dino Hotić 43., 74.; rdeči karton pri Mariboru za Mitjo Vilerja v 80. minuti), Celje : Aluminij 1:1 (300 gledalcev; Rudi Požeg Vancaš 84.; Rok Kidrič 75.), Olimpija : Gorica 2:2 (2000 gledalcev; Rok Kronaveter 82.-11m, Jucie Lupeta 90.; Uroš Celcer 61., Andrija Filipović 88.), Krško : Domžale 0:4 (300 gledalcev; Slobodan Vuk 13., Senijad Ibričić 19.-11m, 55.-11m, Adam Gnezda Čerin 90.; rdeči karton pri Krškem za Marca Da Silvo v 55. minuti). Vrstni red strelcev: Dino Hotić 7, Jan Mlakar 6, Luka Zahović (vsi Maribor), Rudi Požeg Vancaš (Celje), Rok Sirk (Mura) po 5. Pari 11. kroga: Mura - Maribor (glavni sodnik Nejc Kajtazović; jutri, v nedeljo, ob 13. uri), Rudar - Domžale (Roman Glažar; jutri ob 16. uri), Olimpija - Krško (Matej Jug; jutri ob 18.15), Gorica - Celje (Asmir Sagrković; v ponedeljek ob 16. uri), Aluminij - Triglav (Dejan Balažič; v ponedeljek ob 18. uri).

Prva liga Telekom Slovenije

1. Maribor 10 7 3 0 31:6 24

2. Olimpija 10 5 3 2 20:11 18

3. Gorica 10 4 5 1 13:12 17

4. Domžale 10 4 2 4 17:14 14

5. Aluminij 10 4 2 4 16:17 14

6. Celje 10 2 6 2 11:12 12

7. Triglav 10 3 3 4 14:19 12

8. Mura 10 2 3 5 13:16 9

9. Krško 10 1 4 5 4:13 7

10. Rudar 10 2 1 7 7:26 7

LJUBLJANA – Nogometaši Maribora še naprej meljejo tekmece na prvoligaški sceni, tokrat jo je skupil velenjski Rudar, ki je tako zabetoniran na dnu lestvice, vijolični pa so prednost pred najbližjimi zasledovalci iz Ljubljane v 10. krogu povečali na šest točk. Olimpija je namreč v derbiju kroga z Gorico v Stožicah le remizirala (2:2).Dvoboj je bil z razlogom v središču pozornosti, saj so se Primorci predstavili v odlični taktični luči in bili celo na pragu zmage, ko so dvakrat vodili. Zeleno-belim je remi prinesel rezervistz zadetkom v sodnikovem podaljšku. Olimpija je bila sicer podjetnejša skozi vso tekmo, vendar so gostje spretno in srečno izkoristili svoje priložnosti.Dodatne komentarje ima zadetekiz prostega strela, saj ni povsem jasno, ali je žoga res z vsem obsegom prečkala golovo črto. No, sporna je bila tudi enajstmetrovka za gostitelje, sajni namerno igral z roko, ob tem pa zmaji niso bili v priložnosti za zadetek.»Remi je pravičen. Res je, da smo imeli precej več priložnosti, a pomemben je rezultat. Za nas je bil negativen vse do zadnjih sekund, tako da moramo sprejeti remi. Žal mi je, da nismo prej zadeli in šli po zmago, a tako pač je,« je dejal trener Olimpije, ki je po treh zmagah (dveh prvenstvenih in pokalni) doživel prvi rezultatski spodrsljaj na klopi zmajev.»Veliko prostora je še za napredek. Dela se ne da opraviti čez noč. Čaka nas še precej treningov in tekem, da bomo na želeni ravni, smo pa vsekakor iz dneva v dan bližje. Proti Gorici smo dokazali, da lahko stopnjujemo ritem igre skozi tekmo, kar je zelo pozitivno,« je še ocenil Barišić. »Moramo biti zadovoljni, saj smo dosegli izenačujoči zadetek v zadnjih trenutkih tekme. Mislim pa, da tokrat celotno tekmo nismo bili pravi. Imeli smo žogo v posesti, imeli veliko kotov in predložkov, a nam je nekaj zmanjkalo,« je dejalTekmo je zaznamovala tudi nesreča ob trku gostujočega vratarja in branilca,in. Po eni izmed akcij sta tako silovito trčila, da so oba odpeljali v bolnišnico zaradi lažjega pretresa možganov. Po opazovanju v ljubljanskem kliničnem centru naj bi bilo z obema vse v najlepšem redu, a previdnost v prihodnjih dneh ne bo odveč.Rezervni vratar Goriceje povedal: »Na koncu smo lahko razočarani, saj smo prejeli zadetek tik pred koncem tekme. Toda vseeno nam točka veliko pomeni. Prišli smo po zmago, smo se pa večino tekme branili in pred odmorom izgubili dva ključna igralca. Zaslužili smo si neodločen izid.«