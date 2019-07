Mandarić v odhajanju dobil Olimpijo, ki jo je želel

Prva liga Telekom Slovenije

1. Olimpija 2 2 0 0 6:2 6

2. Aluminij 2 2 0 0 4:1 6

3. Mura 2 1 1 0 6:5 4

4. Triglav 2 1 0 1 3:3 3

5. Tabor 2 1 0 1 1:2 3

6. Rudar 2 0 2 0 3:3 2

7. Celje 2 0 1 1 2:3 1

8. Maribor 2 0 1 1 2:3 1

9. Domžale 2 0 1 1 4:6 1

10. Bravo 2 0 0 2 3:6 0

Mandarić žarel v slačilnici

Toča golov za konec

Izida zadnjih tekem 2. kroga Prve lige Telekom Slovenije: Mura : Bravo 4:3 (1830 gledalcev; Luka Šušnjara 21., 46., Luka Bobičanec 34., Žan Karničnik 74..; Aljoša Matko 20., 50., Miha Kancilija 83.); Olimpija : Domžale 4:2 (2800 gledalcev; Gaber Dobrovoljc 31.-avtogol, Asmir Suljić 42., Vitja Valenčič 71., Ante Vukušić 85.; Senijad Ibričić 19., Sven Šoštarič Karič 23.). Pari prihodnjega kroga: Celje : Aluminij (petek, 19.00), Triglav : Rudar (sobota ob 17.30), Bravo. CherryBox24 Tabor Sežana (nedelja, 17.30), Maribor : Olimpija (nedelja ob 20.30), Domžale : Mura (prestavljeno).

LJUBLJANA – Le deset dni je bilo dovolj, da je troboj za slovenskega nogometnega prvaka postal le še dvoboj. V nedeljo po velikem derbiju v Ljudskem vrtu morda ne bo več niti tega. Stoodstotna Olimpija je v mučnih tekmah proti Rigasu krepila značaj in samozavest, v ligaških pa razkrivala strahovit igralni potencial, ki ga nima niti najboljša enajsterica, sestavljena iz vseh drugih domačih tekmecev. Maribor v Velenju ni imel sreče, a takšen, kot je, tudi ni konkurenčen Olimpiji.Domžale so v nedeljo v Stožicah zagrozile, a sprinterskemu ritmu ljubljanskih virtuozov niso bile kos v osnovnih prvinah, hitrosti z žogo v nogah, znanju in kombinatoriki. Tudi taktično se niso znale odzvati, trenerje bil nemočen, deloma zaradi subjektivnih razlogov, kot je zanašanje na znanost namesto na občutek ali izkušnje. »Monitoring je pokazal, dane bi vzdržal treh zaporednih tekem s po 12,5 pretečenega kilometra,« je učeno pojasnil njegovo vlogo rezervista.Deloma pa zaradi objektivnih, kot je omejenost učinkovitosti igralnega časa ključnega moža. In tudi splošne zmede v obrambi na čelu z »okrepitvama«in vratarjem: Domžale so v eni evropski tekmi in dveh ligaških prejele 9 golov. Preveč! Olimpija je vroča, navijači so iz tekme v tekmo bolj navdušeni nad njeno podobo. Kot kaže, jo lahko ustavijo le do skrajnosti pragmatičen in kot v najboljšem obdobju naoljen mariborski stroj, razprodaja najboljših posameznikov ali nov nepoučen upravitelj.Maribor za zdaj še ni na ravni, kot si jo želitain, ljubljanski mojstri se vse bolj počutijo domače, naslednikpa je bolj ali manj neverodostojen. Toda v SNL bo Olimpija tudi brez dveh, treh boljših igralcev dovolj močna za vrh, za prvaka bo potrebovala daljše obdobje stabilnosti in tudi razsodnost vodilnega moža, ko ji ne bo šlo vse po načrtih, kot ji gre zdaj.Mandarić je v nedeljskem šovuin Co. morda prepoznal, da je prišel čas, da žanje, kar je sejal v minulih sezonah. Po tekmi je žarel in se ustavil v slačilnici ter izrazil veliko zadovoljstvo nad tem, kar mu na igrišču vračajo nogometaši. Pa čeprav plača zamuja za kakšen teden ali dva! Da, tako jih je razvadil v preteklosti, da se marsikateremu uslužbencu že tresejo hlače, ker na bančnem računu še ni junijske plače.»Vem, da ne bomo vedno tako dobri, da bo Maribor še boljši in tudi Domžale, a najraje bi videl, da nas ne bi več vznemirjala menjava klubskega vodstva,« se zaveda minljivosti srečnih trenutkov ljubljenec navijačev, trener, ki za zdaj spretno krmari in razporeja igralne minute med najboljšimi. Trener bi bil še srečnejši, če bi tudi prvi mož kluba trdno podpiral zdajšnje sila obetavno moštvo, ki mu ne manjka veliko, da bi doseglo tudi odmevnejši evropski rezultat.Turški tekmec v 2. krogu kvalifikacij za evropsko ligo Yeni Malatyaspor je premagljiv, ker so zmaji v prednosti tekmovalnega ritma. V kolikšni, bo znano že v četrtek zvečer malo pred 21. uro. Prva tekma bo namreč v Turčiji že ob 19. uri.