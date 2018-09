Leclerc že izzval Vettla

Ni bila Kimijeva odločitev

Da v prihodnji sezoni ne bo več dirkal za Ferrari, je Kimi Räikkönen izvedel pred dvema tednoma v Monzi. »Kaj hočete slišati? To ni bila moja odločitev!« je poudaril 38-letni Finec in na vprašanje, zakaj bo prestopil ravno k Sauberju, odvrnil: »Zakaj pa ne! V formuli 1 so se že dogajale velike spremembe. Le zakaj tako zapletate vse skupaj? Imam svoje razloge, da odhajam k Sauberju, zatorej počakajmo na to, kaj se bo zgodilo.«

LJUBLJANA – Če bo, ki bo po koncu letošnje sezone iz Sauberja prestopil k Ferrariju, uresničil le polovico svojih drznih napovedi, ki jih je dal, ko so ga povprašali o njegovih pričakovanjih za prvenstvo 2019, bo 20-letni Monačan hitro postal trn v peti favoriziranima dirkačema v formuli 1in. »Marca bomo vsi začeli z ničle.Če bo rdeča boginja tako dobra, kot je letos, potem bo – normalno – moj cilj, da se bom potegoval za zmage in naslov svetovnega prvaka,« je ob prihodu v Singapur, kjer bo jutri (s startom ob 14.10) na sporedu 15. letošnja dirka, poudaril Leclerc in odločno zanikal, da bi imel v pogodbi klavzulo, po kateri bi moral od vsega začetka voziti za moštvenega sotekmovalca Vettla. Da s svojimi visokoletečimi pričakovanji misli popolnoma resno, je podkrepil z naslednjo izjavo. »K Ferrariju se ne selim za to, da bi se učil. To sem se že pri Sauberju!« kar kipi od samozavesti mladi Monačan, ki pa se bo moral – roko na srce – še marsikaj naučiti, če sodimo po včerajšnjem uvodnem prostem treningu, na katerem je razbil svoj dirkalnik. »Oprostite, fantje, moja napaka. Dotaknil sem se zidu,« se je Leclerc takoj opravičil Sauberjevim mehanikom, ker jim je s trčenjem naložil precej dodatnega dela.Ko je sicer postalo uradno, da bo v prihodnji sezoni dirkal za Ferrari, se je med drugimi spomnil na svojega lani preminulega očeta. »Sanje se uresničujejo. Vse, kar se mi dogaja, dolgujem osebi, ki je ni več na tem svetu – očetu!« je mladi Monačan med drugim čivknil na družabnem omrežju twitter in v pogovoru za nemški časnik Bild razkril, s čim je nanj največji vtis naredil bodoči ekipni kolega Vettel. »Sebastian me najbolj navdušuje s tem, kako je kljub vsem uspehom, ki jih je že dosegel, ostal z obema nogama na trdnih tleh. V tem pogledu bi se lahko marsikdo zgledoval po njem in tudi sam si bom prizadeval biti takšen, ko bom enkrat tako uspešen,« je zagotovil Charles, ki mu Vettel, zanimivo, do včeraj še ni zaželel dobrodošlice v novem moštvu. »Nimam njegove telefonske številke. A brez skrbi, imela bova še dovolj časa, da si ju izmenjava in se pogovoriva,« je razkril štirikratni svetovni prvak (z Red Bullom v letih 2010, 2011, 2012 in 2013) in priznal, da je žalosten, kerodhaja (k Sauberju), saj se je z njim odlično razumel. A verjame, da se bo tudi z Leclercom dobro ujel, prvi pogoj za uspešno sodelovanje pa po njegovem temelji na medsebojnem spoštovanju.