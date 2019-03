Kraft prehitel Peterko, Lundbyjeva pa Prevca

Proračun Planice 2,2 milijona €

V Ljubljani so se včeraj predstavili prireditelji tekem v Planici, kjer se bo prihodnji četrtek s kvalifikacijami začelo sklepno dejanje v svetovnem pokalu 2018/19. Dan prej bo na letalnici bratov Gorišek, ki praznuje 50-letnico, uradni preizkus, kot prvi pa se bo letos po zaletišču spustil 21-letni Rok Tarman (ND Rateče Planica). Proračun prireditve znaša 2,2 milijona evrov, organizatorji pa računajo, da si bo polete v štirih dneh spet ogledalo okrog 60.000 ljudi.

Lundbyjeva se primerja z moškimi

LJUBLJANA – Kot vse kaže, bomo na finalu 3. norveške turneje v smučarskih skokih in poletih konec tega tedna spremljali ogorčen troboj za 100.000 evrov, kolikor znaša nagradni sklad za vodilne tri skakalce v seštevku kvalifikacij in tekem v Oslu, Lillehammerju, Trondheimu in Vikersundu. Za zadnje tedne poslavljajoče se zime so najboljšo formo prihranili Avstrijec, Norvežanin Japonec, ki si je že na Holmenkollnu zagotovil veliki kristalni globus. Kot prvi Neevropejec v 40-letni zgodovini svetovnega pokala! Omenjena trojica je zmagovalni oder zasedla na drugi postaji turneje v Lillehammerju, kjer je Kraft vrnil udarec Johanssonu, najboljšemu iz Osla. »Že lep čas nisem tako užival. Zelo rad skačem, ko piha vzgornik, tukajšnja naprava pa mi je že od nekdaj všeč. Moj prvi skok je bil vrhunski, drugi, pri katerem sem šel na vse ali nič, pa genialen. Zanj sem od enega sodnika prejel celo oceno 20, kar je vedno nekaj posebnega,« je bil nasmejan 25-letni Avstrijec, potem ko je slavil četrto zmago v sezoni in skupno 16. v svetovnem pokalu, s katero se je na večni lestvici odlepil od moravškega orlain se na 17. mestu izenačil s Fincem. Na vrhu ostaja Kraftov rojak(53), ki je užaljen končal sezono, potem ko ga glavni trener avstrijske reprezentanceni uvrstil v ekipo za turnejo Raw Air.Kako zelo zna biti zrak na severu Evrope surov, so na lastni koži občutili v slovenskem zastopstvu. V finale tekme na veliki napravi Lysgårdsbakken sta se od naših uvrstila le brata; bolje pa se je tokrat odrezal mlajši, ki je pristal na sedmem mestu. »Razmere so bile, kakršne so pač bile – značilne za Norveško. Zame se je izšlo srečno, uspela pa sta mi dva v redu skoka,« je izjavil 19-letnik iz Dolenje vasi pri Železnikih, medtem ko se je moral njegov starejši brat, ki je v nedeljo na znamenitem Holmenkollnu navdušil s skokom na najnižjo stopnico zmagovalnega odra, sprijazniti s 26. mestom, kar je zagotovo precej manj, kot si je želel. »To ni bil moj dan, a sem kljub temu osvojil nove točke, ki jih še pred enim mesecem ne bi,« je v slabših nastopih tudi pozitivno stvar videl 26-letnik iz Selške doline, potem ko se je vnovič prepričal, da ena lastovka še ne prinese pomladi.Žensko preizkušnjo v Lillehammerju je dobila favorizirana domača zvezdnica, ki je tako naredila velik skok k skupnemu prvemu mestu na norveški turneji in čeku v višini 35.000 evrov. »To je že moja 23. zmaga v svetovnem pokalu, s katero sem prehitelain Petra Prevca (oba po 22). Naslednja pred menoj stain(po 23),« je norveškim novinarjem povedala 24-letnica iz Gjøvika, ki ne skriva, da se rada primerja z moškimi. Od Slovenk je s šestim mestom najvišje posegla ​, točke so si priskakale tudi(12.),(17.) in(18.). Ženska tekma v Trondheimu se bo danes začela ob 14. uri, moška tri ure pozneje.