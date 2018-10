Kozli merijo na evropsko elito

DRAGO PERKO Kozli (v belih dresih) bi radi dostojno zastopali slovenski futsal. FOTO: Drago Perko

Prva odpira vrata v elitni del

Tudi Igor Osredkar

Med 32 najboljšimi ekipami v Evropi je tudi hrvaška Makarska z Igorjem Osredkarjem, kapetanom slovenske reprezentance v futsalu. Hrvati prav tako ne skrivajo, da bi radi slavili na domačem turnirju in se prebili med šestnajsterico.

PODČETRTEK – Resda se je nogometašem Olimpije, tako moški kot ženski zasedbi, izmaknila liga prvakov, vendar to tekmovanje le ne bo povsem obšlo Slovenije. V Podčetrtku se namreč danes začenja eden od osmih turnirjev glavnega dela lige prvakov v futsalu!Ob domači zasedbi Dobovec Pivovarna Kozel bodo v Obsotelju igrali še ruska kluba TTG-Ugra Jugorsk in Sibirjak ter madžarski MVFC Berettyóújfalu. Med 16 najboljših v Evropi se bodo uvrstile kar tri ekipe iz te skupine, z mestom med elito pa se spogledujejo tudi v Dobovcu.»Vesel sem, ker smo dobro začeli sezono,« pravi, uspešni hrvaški strateg na slovenski klopi. »Osvojili smo superpokal, suvereni smo bili v prvem krogu 1. SFL, tako da smo se lahko povsem mirno posvetili ligi prvakov. Vesel sem, ker na tekmovanje čakamo v dobri formi,« nadaljuje Morina, ki je v primerjavi z lansko zasedbo ekipi dodal šeinV moštvu, kapetan je, bi moral biti tudi hrvaški reprezentant, a je še vedno poškodovan. »Kristijan potrebuje še nekaj tednov, da bo z nami. Kljub temu imamo dobro ekipo. Naš plus je, ker imamo igralce, ki so vajeni težkih tekem – tako v dresu Slovenije kot v ligi prvakov. Zato se ne bojim za psihološko pripravo, ki je zelo pomembna komponenta uspeha,« ocenjuje Morina. Stroka pravi, da je Urga, ruski državni prvak, prvi favorit tekmovanja.»Bi se strinjal, Sibirjak je zaradi finančnih težav izgubil nekaj igralcev, a sem svoje moštvo že opozoril, da gre še vedno za izjemno ekipo. Tu so še zelo dobri Madžari,« doda Morina.Precej evropskih izkušenj premore tudi Ljubljančan Alen Fetić, ki je v ligi prvakov igral že v dresu srbskega Ekonomca, Litije in Maribora, letos poleti pa se je preselil v tabor kozlov. »Imamo izvrstno ekipo. Ker je na kupu toliko dobrih igralcev, so treningi izvrstni. Imam malce težav s prepono, danes me čaka še zadnja terapija, a bom na terenu,« obljublja Fetić, ki se zaveda, da je prva tekma morda celo največja priložnost slovenskega prvaka.»Nismo profesionalci, zato bo ritem treh tekem v štirih dneh naporen. Če bomo dobili prvi dvoboj, bomo z 80-odstotno gotovostjo že med najboljšimi v Evropi,« meni Fetić in opozori še na dobro igro Rusov z vratarjem v polju. A so v Dobovcu, kot nam zagotovi Feta, pripravljeni tudi na to! Današnja tekma se bo začela ob 20. uri, jutri takisto ob osmih zvečer bo Dobovec igral proti Madžarom, v soboto pa še proti Ugri.