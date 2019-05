Kot učiteljica bi si dala le trojko

Tina Trstenjak noče ničesar prepustiti naključju. FOTO: Miha Šimnovec

PODČETRTEK – V večnamenski športni dvorani v Podčetrtku bo ta konec tedna na sporedu že 15. turnir za evropski pokal v judu, za katerega se je prijavilo več kot 300 tekmovalcev iz 24 držav, tudi 34 Slovencev. Med njimi pa ne bo olimpijske prvakinje, ki bo zaradi bolečin v kolenu izpustila tudi junijske evropske igre v Minsku.»Občasno čutim v kolenu moteče bolečine. Prihodnji teden bom šla na pregled k dr., po njem pa se bomo odločili, kako naprej. Ker nočem ničesar tvegati, se bom odpovedala nastopu na evropskih igrah. Bolje, da se dobro pozdravim in čim bolje pripravim za svetovno prvenstvo konec avgusta v Tokiu.«»Pa saj jih že dolgo nimam, na kar sem se že navadila.«»Ne morem reči, da sem stoodstotno zadovoljna, vesela pa sem, da se je moja forma v zadnjem obdobju stopnjevala, da ohranjam stik s svetovnim vrhom in zbiram točke v kvalifikacijah za OI 2020 v Tokiu.«»Recimo, da trojko.«»Da, doživela sem tudi nekaj porazov.«»Ne spomnim se, toda najbrž je bilo to še v časih, ko je tekmovala še.«»Pričakovala sem težko borbo, kot tekmico jo spoštujem, je močna in dobra judoistka, a se z njo ne obremenjujem. Osredotočena sem nase in hodim po svoji poti.«»Zagotovo ga je zdaj več kot pred prejšnjimi poletnimi OI leta 2016 v Riu de Janeiru, pred katerimi je bil položaj povsem drugačen. A vem, kaj zmorem, vse drugo poskušam odmisliti.«»Ne bi je ravno opisala kot moro, res pa je, da se zelo težko borim z njo. A vsi ti porazi, ki sem jih doživela z njo, še ničesar ne pomenijo. To še ni čas, ko bi morala biti v najboljši formi, to obdobje šele prihaja.«»Da je Japonka, da že od mladih nog trenira po vse dneve in da ima ogromno partneric za sparing, proti katerim lahko opravi po tisoč enakih vstopov, gibov in metov, tako da lahko vse dodobra naštudira. A to še ne pomeni, da ne bom našla rešitve zanjo.«​»Veliko mi pomeni, da imamo takšno tekmovanje tudi v Sloveniji in da ga prireja naš klub. Vsako leto se ga udeleži veliko tujcev, vem, da jih ogromno pride zaradi našega trenerja, ki ga v tujini spoštujejo dosti bolj kot v Sloveniji.«»Kakšne posebne zadolžitve za zdaj še nimam. Pomagala bom, kjer bom lahko.«