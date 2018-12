Kosi z zlomljenim nosom in ličnico

Ogled hudega padca Klemna Kosija še vedno vzburja srh. FOTO: Web.de

Pospešeno zdravljenje

Tudi Saugestad grdo padel

Italijan Dominik Paris je bil dan po smukaški zmagi v Bormiu najboljši tudi v superveleslalomu. V boju stotink je krajšo potegnil olimpijski prvak Avstrijec Matthias Mayer, ki je prvo mesto izgubil le za stotinko. Tretje mesto je pripadlo Norvežanu Aleksandru Aamodtu Kildeju (+0,46). Paris je vpisal enajsto zmago v svetovnem pokalu, to so njegove 26. stopničke. Kar devet zmag ima v smuku, dve pa si po novem lasti v superveleslalomu. Za pet slovenskih točk je s 26. mestom (+2,40) poskrbel Martin Čater. Miha Hrobat (+2,79/34.) in Boštjan Kline (+3,01/37.) sta bila prepočasna za trideseterico. Tudi v superveleslalomu ni šlo brez padcev in prekinitev. Padel je Stian Saugestad, ki ga je prav tako kot Klemna Kosija s proge vrglo v zaščitno mrežo. Norvežana, ki so mu reševalci takoj nadeli oporo za vrat, so prav tako v bolnišnico v Sondriu prepeljali s helikopterjem, vanj so ga dvignili na nosilih in z vitlom.

LJUBLJANA – Slovenskega alpskega smučarja, ki je v petek grdo padel na smuku za svetovni pokal v Bormiu, so po odpustitvi iz bolnišnice v Sondriu v soboto pregledali v ljubljanskem kliničnem centru ter potrdili zlom nosu in leve ličnice. »Dodatno so naredili preiskave zaradi suma na poškodbo vratne hrbtenice, ki pa so ga, na srečo, ovrgle,« so v sporočilu za javnost zapisali pri Smučarski zvezi Slovenije in pojasnili, da se bodo maksilofacialni kirurgi za način zdravljenja zlomov obraznih kosti odločili danes, ko bodo otekline in odrgnine na obrazu nekoliko splahnele.Kdaj se bo 27-letni Klemen Kosi lahko vrnil na smuči, je za zdaj še nejasno. »Moške hitre discipline so zahtevne, tako da se praktično vsak teden poškoduje en konkurent oziroma sotekmovalec. S tem živimo in s takšnim športom se ukvarjamo, tako da smo bili pri Kosijevem padcu kar stoični,« je glavni strateg slovenske moške vrste v hitrih disciplinahocenil videno na brutalno ledeni progi Stelvio.Seveda bo ena od trenerjevih skrbi, seveda poleg tistih zdravnikov, Kosijevo uspešno okrevanje. »Pri njem bomo naredili pospešeno regeneracijo, a moramo biti previdni. Ni tako strašno, kot je bil strašen padec. Klemen je z menoj analiziral smuk. Bil je na poti do svojega najboljšega smukaškega rezultata, žal je ostal brez njega in s težkim padcem, a lahko rečemo z lažjimi poškodbami. Menim, da se bo že v sredini januarja vrnil in poskušal odsmučati sezono tako, kot je treba,« je Pen predstavil najnovejše podatke o spodbudnem zdravstvenem stanju Kosija.Ta je v Bormio prišel z lepo rezultatsko popotnico, a mu je velika smola pokvarila načrte za preboj med elito. Zdaj je seveda najpomembneje, da se uspešno pozdravi, bele steze bodo prišle na vrsto pozneje.