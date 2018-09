Koroška čudežna deklica potrdila svetovni primat

INNSBRUCK – Slovenski športni plezalci so s kupom žlahtne kovine sklenili svetovno prvenstvo na Tirolskem. Po srebru Janje Garnbret v težavnostnem plezanju je mlada Korošica z zlatim odličjem slavila v balvanih, na koncu pa osvojila še najsijajnejše odličje v kombinaciji. Ta bo olimpijski šport na igrah v Tokiu leta 2020, na SP pa je doživela premiero. Med moškimi se je izkazal Gregor Vezonik, saj si je v balvanih priplezal bronasto odličje. Slovenija je tako na svetovnih prvenstvih osvojila že štirinajst odličij.



Janja Garnbret je še enkrat dokazala, da je najbolj vsestranska plezalka na svetu. Prvo od dveh zlatih kolajn si je pribojevala v balvanskem plezanju. "Finale je bil super težak, a bilo je čudovito. Že na ogledu sem vedela, da so balvani kar težki, in s sotekmovalkami nismo točno vedele, kako se jih bomo lotile. A potem sem bila osredotočena in sem si resnično želela te zmage, saj sem vedela, da si jo lahko priplezam," je dejala 19-letna slovenska asinja, ki je bila na SP v Parizu leta 2016 zlata v težavnosti. Po finalu težavnosti v Innsbrucku je ostalo nekaj grenkega priokusa, ko je bila na vrhu smeri po vseh krogih, a je zlato izgubila zaradi sekund, ki so bile na strani Avstrijke Jessice Pilz. »Po težavnosti nisem bila toliko razočarana zaradi rezultata, ampak zaradi tega, kar se je zgodilo. Čakala sem na balvane, nanje sem ciljala že vse leto in sem trdo trenirala za to,« je bila vesela plezalka. Japonka Akijo Noguči se je veselila srebra, Srbkinji Staši Gejo je pripadel bron. »Nisem pričakovala zlate kolajne v kombinaciji. Zanjo se res nisem dosti pripravljala, še najbolj sem se pripravljala za balvane. Glede na moj odziv po balvanih, ko sem se zjokala, res tako kaže, da mi balvani trenutno več pomenijo, zato ker svetovna prvakinja v tem še nisem bila. Zdaj pa je prišel še ta veliki dosežek v kombinaciji. Pokazalo se je, da sem najbolj raznovrstna tekmovalka. To mi zelo veliko pomeni in je zelo dobra popotnica za Tokio,« pa se je Garnbretova ozrla tudi na olimpijsko premiero plezanja. V kombinaciji je bila srebrna Korejka Sol Sa, bronasta pa Pilzova. Če verjameš, se da Gregor Vezonik pa je bil slovenski moški junak vertikale, 23-letni Ravenčan je v balvanih osvojil bron. V finalu je svojo prvo zmago na velikih tekmovanjih dosegel Japonec Kai Harada, srebro je pripadlo Jongvon Čonu iz Južne Koreje. Vezonik je letos v življenjski formi, potem ko je v svetovnem pokalu trikrat stopil na stopničke, od tega je zmagal prav na zadnji tekmi sezone v Münchnu. V skupnem seštevku je sezono končal na petem mestu. Za njim je meteorski vzpon. Balvanski plezalec je še pred dvema letoma na SP v Parizu končal zunaj polfinalistov na 45. mestu, še pred enim letom je bil njegov najboljši dosežek 19. mesto v svetovnem pokalu. »To, kar se v letošnji sezoni dogaja, je bilo v prejšnjih sezonah nepredstavljivo, tako da sem res vesel. Takšni rezultati potrebujejo svoj čas. Kup dejavnikov je, ki vplivajo na to. Od tega, da sem letos malce več treniral, da imam za seboj kar nekaj tekem, da sem skoraj že pri koncu s študijem. Če verjameš, se vse da,« je povedal ob Garnbretovi še en koroški junak, ki izhaja iz plezalske družine, saj so plezalci tudi oče, mama in brat.