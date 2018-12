Koliko zaslužita Ilka Štuhec in Žan Kranjec

1. Mikaela Schiffrin (USA) 251.000 CHF 1. Marcel Hirscher (AUT) 204.000 CHF 2. Nicole Schmidhofer (AUT) 109.850 CHF 2. Max Franz (AUT) 113.720 CHF 3. Ilka Štuhec (SLO) 95.400 CHF 3. Akel Lund Svindal (NOR) 71.533,33 CHF

Najuspešnejša slovenska smučarka v začetku letošnje sezone je. Po svoji zaslugi in ob pomoči ekipe je osvojila 95.400 švicarskih frankov (zadnji dve tekmi je bila neverjetna Slovenka, ki je na belih strminah povratnica po poškodbi, za konkurentke nepremagljiva). S tem zneskom je tretja najuspešnejša med ženskami in peta med smučarji in smučarkami.Najuspešnejša smučarka, če sodimo po zbranih denarnih nagradah, je Američanka. Do danes si je izborila 251 tisoč švicarjev, medtem ko jih je najuspešnejšemu moškemu, to je, uspelo zbrati 204.000.Z včerajšnjo zmago je precej mest na lestvici zaslužkarjev v letošnji sezoni napredoval. Z nekaj več kot pet tisoč švicarji, ki jih je z nagradami zbral pred včerajšnjo tekmo, jih ima zdaj že 50.550 in je deseti najuspešnejši moški.