Kdo bo razmišljal o kom?

Alpska liga na Bledu



V četrtek opoldne se bodo na blejskem gradu predstavila vsa moštva, ki bodo tekmovala v alpski hokejski ligi 2018/19, torej tudi Sij Acroni Jesenice in SŽ Olimpija. Sodelovalo bo 17 ekip, novinec je Milano, zaradi finančnih težav se je umaknil Neumarkt. Naslov prvaka bo branil Asiago. Tekmovanje se bo začelo v soboto, Jeseničani bodo gostili Cortino, Ljubljančani grejo v goste k Fassi.

LJUBLJANA – Hokejisti SŽ Olimpije so z velikim zadovoljstvom vstopili v nov delovni teden, ki ga bodo kronali z uvodom v novo sezono alpske lige. Po zmagi v finalu pokalnega tekmovanja proti Sij Acroni Jesenicam vsi pričakujejo vznemirljive derbije tudi v tem regionalnem tekmovanju in pozneje še v finalu državnega prvenstva. Železarji so prevladovali v zadnjih dveh sezonah, zdaj ljubljanski zmaji pretijo, da jih bodo vrgli s prestola. V pokalnem tekmovanju se je to že zgodilo. »Zelo vesel sem, ta cilj smo si tudi zastavili. Imamo pravo ekipo, povsem slovensko, dobrega trenerja in prav takšno vodstvo. Gremo v pravo smer. Poleg lovorik je naš cilj to, da vrnemo gledalce v Tivoli. Hokej je izjemen šport, v našem klubu imamo kakovostne domače igralce. Radi bi, da občutijo to dobro energijo naše ekipe in nas množično podprejo v novi sezoni,« poziva predsednik SŽ Olimpije, ki je sredi junija postal prvi mož zeleno-belih.Glavni operativec tivolskega kluba in odgovoren tudi za člansko moštvo je direktor. »Super je, da smo zmagali, da smo dobro startali v sezono. Še zmeraj je vse skupaj zelo zgodaj, vendar je bil pokalni finale kakovosten test. Ta uspeh nam sicer omogoča sprostitev za kakšen dan ali dva, potem pa že začnemo z alpsko ligo. Recimo, da smo si s to zmago kupili nekaj miru. Veseli nas, da smo v tem poletnem obdobju že dvakrat premagali Jeseničane. Upam, da bodo tokrat oni o nas toliko razmišljali, kot smo mi o njih v prejšnji sezoni,« je dejalVnuk, ki je čestitke za dobro opravljen posel v kranjski dvorani Zlato Polje prejel tudi od predsednika Hokejske zveze Slovenije»Spremljali smo zadovoljiv hokej za začetek sezone. Med polfinalnima tekmama in finalom ni bilo velike razlike, vsi dvoboji so bili izenačeni. Sodeč po teh tekmah si lahko obetamo zelo zanimive obračune tako v alpski ligi kot državnem prvenstvu,« napoveduje predsednik HZS Rakovec, ki bo letos kandidiral za župana Kranja in bi napel vse sile tudi za to, da bi gorenjska metropola dobila novo hokejsko dvorano. No, pri tem ga je tik pred pokalnim turnirjem prehitel sedanji kranjski županin napovedal, da bo nova dvorana stala že prihodnje leto. »To je bilo kar presenečenje. Mislim, da takšna obljuba ni realna, eno leto je prekratko obdobje. Sicer pa na zvezi že dolgo razmišljamo o nacionalnem hokejskem centru. Tukajšnji klub Triglav ima 50-letno tradicijo, dobro dela z mladimi igralci, Kranj je primerno stičišče za ta šport in pravo športno mesto. Če postanem župan, bo Kranj v naslednjem mandatu imel novo hokejsko dvorano,« obljublja Rakovec.