Kdo bo igral v polfinalu mundiala?

Spored SP

Petek, 6. julij

16.00 Urugvaj – Francija (Nižni Novgorod)

20.00 Brazilija – Belgija (Kazan)



Sobota, 7. julij

16.00 Anglija – Švedska (Samara)

20.00 Rusija – Hrvaška (Soči)



Torek, 10. julij

20.00: prvi polfinale (St. Peterburg)



Sreda, 11. julij

20.00: drugi polfinale (Moskva)



Sobota, 14. julij

16.00: tekma za tretje mesto (St. Peterburg)



nedelja, 15. julij

17.00: finale (Moskva)

MOSKVA – Nogometni mundial se bliža vrhuncu. Nocoj bosta že znana prva polfinalista prvenstva v Rusiji, jutri še druga dva.V četrtfinalu ne bo manjkalo zanimivih dvobojev. Danes ob 16. uri se bosta v Nižnem Novgorodu udarila Urugvaj in Francija. Kdo se bo veselil?in soigralci ali na drugi straniin ostali?Ob 20. uri bo sledila še tekma med Brazilijo in Belgijo. Bo v Kazanu uspešnejše moštvo rdečih vragov, ki še nikdar niso slavili na prvenstvu, ali petkratni prvaki zna čelu?Sobota prinaša najzanimivejšo tekmo tudi za nas. To bo vrhunec za gostitelje prvenstva in naše južne sosede. Tekma med Rusijo in Hrvaško se bo v Sočiju začela ob 20. uri. Še prej bo ob 16. v Samari obračun med Anglijo in Švedsko.Vse štiri polfinaliste nato čaka nekaj premora, preostali in zadnji dve tekmi pa v naslednjem tednu.