Kaznovan, ker je branil mlade

Igralcu prebili jezik

Ukrep tudi proti Vodeniku

Pred Tonetom Krumpom je podobna kazen doletela Gregorja Vodenika, trenerja KK Lastovka. Med tekmo so mu poškodovali dva igralca, potem ju je odpeljal na urgenco. Vodeniku so v bran stopili tudi starši z Benom Lapajnetom, nekdanjim rokometnim asom, na čelu.

AJDOVŠČINA – December si bo še kako dobro zapomnil tudi košarkarski trener, ki dobro leto in pol deluje v ambicioznem KK Ajdovščina, kjer vodi člansko vrsto in pomaga pri razvoju košarke na tem koncu Slovenije. A je po novem njegovo delo ovirano, saj je kaznovan s šestimi meseci prepovedi; do 12. junija 2019 v košarki namreč ne sme opravljati nobene funkcije. Tako so se odločile in mu naložile kazen pristojne službe na Košarkarski zvezi Slovenije.Krump si je na tekmi ekip do 20 let med Koš Primorsko in Ajdovščino prislužil dve tehnični napaki, za nameček pa je ekipa gostov pred koncem tekme zapustila igrišče! »Ob metu me je obrambni igralec udaril po roki in šel s stopali na moje območje pristanka, tako da sem padel. Ko sem ležal na tleh, se je isti obrambni igralec po moji oceni namenoma vrgel na mojo levo nogo in mi poškodoval koleno, da se je zvilo. Na levo nogo nisem mogel več stopiti, zato sta me morala soigralca podpirati na poti z igrišča,« je svoje travme in težave pojasnil eden od igralcev ekipe iz Ajdovščine.Ker je Krump menil, da sodnika nista dovolj zaščitila mladih igralcev, je pravico vzel v svoje roke. Ne nazadnje so mu starši zaupali, da mlade žive in zdrave pripelje domov, ne pa da mora z njimi letati po urgenci in okoli zdravnikov! Na tej tekmi so se poškodovali trije njegovi igralci, enemu so prebili jezik. KZS je Krumpa kaznoval v skladu z veljavnimi tekmovalnimi propozicijami, upošteval je tudi disciplinski pravilnik.Pri izrekanju kazni je upošteval olajševalne okoliščine (predhodna nekaznovanost trenerja), ki so vplivale na strogost izrečenih disciplinskih ukrepov. »Tako je bil trener kaznovan z najmilejšo obliko kazni za tovrstno kršitev. Možen disciplinski ukrep je namreč prepoved vodenja ekipe in opravljanja vseh dolžnosti v košarki za obdobje od šestih mesecev do dveh let,« povedo na KZS. Krump bo do junija brez zaslužka, in to zato, ker je branil mlade. Če komisija za pritožbe ne odloči drugače, tja so se Ajdovci že pritožili. Dodali so namreč še dodatne dokaze v svoj bran in prav.