Kavčič je odgovoren za najslabšo Slovenijo

Berić: Ne vidimo izhoda

Bo Kavčič še selektor?



Predsednik NZS Radenko Mijatović je o usodi selektorja Tomaža Kavčiča povedal: »Zdaj so glave še vroče. Treba se je usesti, analizirati dosedanje igre in potem vleči prave poteze. Težko je po nekaj prijateljskih tekmah in dveh v ligi narodov govoriti o prihodnosti selektorja. Vendar razmišljati je treba o vsem, pogledati moramo, kje so vzroki.« Kavčič je na to temo povedal: »S svojim štabom delamo pošteno. Imam pogodbo, vse drugo pa je na strani zveze. Nimam razloga, da bi ponudil odstop, ker vem, kaj sem vložil v to, kaj je cilj in kako do njega priti. Čez noč pa se v nogometu nič ne zgodi.«

LJUBLJANA – Sliši se neverjetno, toda to je kruta realnost slovenskega nogometa. Reprezentanci je uspelo v dveh tekmah lige narodov tako poglobiti rezultatsko dno, da v tem trenutku pravzaprav nihče ne ve, kje je izhod iz krize. Po porazu proti Bolgariji v Stožicah (1:2) je četo selektorjav Nikoziji premagal še Ciper (2:1;69.,89.-avtogol;54.), kar je eden najhujših porazov v zgodovini izbrane vrste.V nekih drugih časih je sicer Slovenija že znala zamočiti s porazi ali remiji proti Litvi, Cipru, Estoniji, Ferskim otokom in Malti, toda glede na rating igralcev in njihove vidne igre v klubih iz močnih ligaških tekmovanj lahko zadnji poraz na sredozemskem otoku uvrstimo v rezultatsko katastrofo. Še več, tako slabe igre slovenske reprezentance, kot smo jo videli v prvem polčasu mučnega obračuna pred komaj nekaj sto gledalci (!), se ne moremo spomniti. Tako skromno (štirje porazi iz petih tekem!) ni startal še noben selektor. Prvi odgovorni je torej Kavčič.Dejstva nesrečnega dvoboja pravijo, da je bil vratarz naskokom najboljši mož v slovenski ekipi, obranil je tri, štiri zicerje Ciprčanov za zadetek. Latvijski sodnikje pri izidu 1:1 v 88. minuti ustavilpri doseganju zadetka, ker je bil menda v prepovedanem položaju, a je posnetek potrdil, da tega ni bilo. Gostitelji, ki so na lestvici Fife 32 mest nižje od Slovenije (55:87), so si priigrali več priložnosti za gol, igrali so bolj trdno kot gostje, pokazali so večjo željo po zmagi. Pametnemu je to dovolj!»Že v tekmo nismo šli dobro, preveč mrtvi smo bili na igrišču, vsilili so nam svojo igro. V drugem polčasu smo imeli mi pobudo, toda potem je sledil black-out, zelo hitro smo prejeli dva zadetka. Če bi sodnik priznal Šporarjev gol, bi bilo morda vse drugače, ampak nismo si zaslužili zmage oziroma točke, zato čestitam Cipru za zmago,« je dejal kapetan. »Za poraz smo krivi vsi skupaj s selektorjem. Krivi smo za oba poraza, proti Bolgariji smo vsaj igrali všečno, tokrat nismo bili niti blizu temu. Ne smemo bežati od odgovornosti,« je še poudaril Jokić. Tako rekoč noben igralec ne vidi razloga, zakaj ne steče igra. »Ne vem, kaj bi povedal, vzdušje je res katastrofalno. Enostavno nam ne gre. Prišli smo v fazo, kjer ne vidimo izhoda. Ne vem, kaj narediti. Trenutno smo v nekem začaranem krogu,« je odprl dušo, ki je še najbolj jasno opisal dejansko stanje v reprezentanci.