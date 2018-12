Ilka Štuhec: Kar si naložim sama, je morilsko

MARIBOR – S prepoznavnim znamenjem – nasmehom – je Ilka Štuhec po dveh zmagah v svetovnem pokalu stopila pred medije v domačem okolju na Mariborskem Pohorju. Vračanje po poškodbi je bilo dolgo, a vrnitev na vrh hitra. Kolena so po šestih operacijah v dobrem stanju, pravi. »Levo, tisto novo, je super, tu in tam malo potarna, desno pa je takšno kot vedno; če ne boli, je čudno,« je razkrila in potegnila črto pod koledarsko leto, v katerem ne bo več tekmovala. Leto 2018 se je za vas začelo z vrnitvijo na smuči po poškodbi, končujete pa ga z dvema zmagama v svetovnem pokalu. Kam ga boste uvrstili – med boljša ali ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: SN1 za enodnevni dostop do digitalnih Slovenskih novic (1 EUR) ali SN7 za tedenski dostop do digitalnih Slovenskih novic (4 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.