Igralci želijo tršo roko

LJUBLJANA – Po treh zaporednih nastopih na svetovnem prvenstvu bodo naši košarkarji prihodnje leto mondobasket spremljali prek malih zaslonov. Dva nova poraza v nadaljevanju kvalifikacij (skupno kar šest) sta bila usodna za zasedbo selektorja Rada Trifunovića. Slovenija v teh kvalifikacijah ni igrala slabo (izvzemši domačo tekmo proti Španiji ter nonšalanco proti Belorusiji), a objektivno gledano ni imela dovolj individualne kakovosti, ki je žal ostala po evroligaških klubih. Slovenija danes igra moderno košarko, podobno kot Litva. Principe obrambe in napada je selektor Trifunović dobro in korektno postavil. Ne nazadnje se je to jasno videlo na dveh prijateljskih tekmah proti Hrvaški, ki ji kljub zvenečim imenom ni uspelo postaviti igre niti sistema. Zato je danes v podobnem položaju kot Slovenija, ki pa je v nasprotju s sosedi vsaj mladim dala priložnost, če je že ostala brez uvrstitve na SP.



Eden od priznanih slovenskih trenerjev je še danes prepričan, da bi Slovenija v ponedeljek premagala Turke, če bi bil Gašper Vidmar razpoložen za igro. »Videl sem, da je zgrešil prvi prosti met. Vedel sem, kako se bo končalo. Tudi sam sem imel podobne težave,« je Rašo Nesterović pokazal precej razumevanja za slab strelski večer kapetana Vidmarja – iz igre je od osmih metov zadel le trikrat, od desetih prostih metov je bil uspešen le dvakrat. Tu Trifunoviću ni kaj očitati. Mu pa, to je bilo slišati tudi po tekmi pred dvorano, kjer so igralci segali v roke družinskim članom, nekateri zamerijo pomanjkanje kritične distance in željo po ugajanju za vsako ceno. Prav slednje je povsem nepotrebno. Igralci potrebujejo trdo roko, tega so vajeni, to deluje. Mesiček izkoristil »Kljub porazu moram pohvaliti svoje fante. Ponosen sem na to, kako so se borili in trudili do zadnjih minut. Ti mladi igralci so dokazali, da so prihodnost slovenske košarke,« je po porazu v Stožicah razmišljal Trifunović, ki je delo opravil korektno. Upamo si trditi, da bi imela Slovenija danes eno ali dve zmagi več, če bi ga še bolj upoštevali. Beno Udrih nam je pred 19 dnevi zatrdil, da se je poleti še enkrat ponudil izbrani vrsti, a mu je Trifunović odvrnil, da bo prej govoril s KZS. Podobno je bilo v primeru Alena Omića, ki bi moral igrati. Pa ni. Bo dobil priložnost zdaj, ko se je dokončno poslovil Anthony Randolph? Najboljše je poletno in jesensko reprezentančno akcijo izkoristil Blaž Mesiček, ki bo na naslednjem evrobasketu sposoben za 15–20 minut resne igre. Nase so opozorili še Aljaž Bratec, Gregor Glas in Jakob Čebašek. Zagotovo pa vse na KZS boli glava, ker za prihodnje kvalifikacije nimajo centrskega para, ki bi lahko nadomestil Gašperja Vidmarja. Ali bo dozdajšnji kapetan še pomagal, ni jasno. Počasi se poslavljajo tudi Saša Zagorac, Žiga Dimec in Vidmar, pa še nemški klub nima posluha za reprezentanco. Dovolj skrbi in dela, jeseni 2019 se začenjajo kvalifikacije za EP 2021!