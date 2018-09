Igralci še bolj živčni od selektorja Kovača

LJUBLJANA – Slovenska odbojkarska reprezentanca je pred svetovnim prvenstvom – izbranci selektorja Slobodana Kovača uvodno tekmo igrajo v sredo v Firencah proti Dominikanski republiki – osvojila drugo mesto na kakovostno zelo močnem pripravljalnem turnirju v stožiški dvorani. Slovenci so v prvem krogu s 3:1 premagali šesto reprezentanco na svetovni lestvici Kanado, v drugem osmo na svetu Islamsko republiko Iran s 3:2, v zadnjem pa so z 1:3 klonili proti ZDA, drugi reprezentanci na svetovni lestvici; Slovenija je sicer na 23. mestu. Slobodan Kovač je rezultatsko lahko zadovoljen z doseženim v Ljubljani, zato pa je bilo po igri razvidno, da so še rezerve in da je treba nekatere stvari za pravo igro na mundialu izboljšati. »Lačni smo tekem s tako kakovostnimi nasprotniki. Igre na tem turnirju zanesljivo še niso bile naš maksimum, moramo biti denimo mnogo boljši v napadu. Še naprej je veliko napak, ali je bil to pri nekaterih igralcih morebiti strah, ker že dolgo niso igrali pred tolikšnim številom gledalcev, in se je nanje to odrazilo, ne vem, a proti ZDA smo nenehno lovili tekmeca. Bolje je bilo v zadnjih dveh nizih. Denimo v določenih trenutkih tekme z Iranom pa sem moral potrpeti pri napakah določenih igralcev, morebiti so bili ti še bolj živčni kot jaz. Podana žoga s strani sicer organizatorja igre udarne postave Dejana Vinčića ni bila tako kakovostna kot tista od Gregorja Ropreta. Imamo kakovost, ali jo bomo v pravem trenutku pokazali, pa bomo videli. Moramo biti kot rudarji, vse moramo oddelati maksimalno, le tako lahko požanjemo dobre rezultate,« je povedal selektor Slobodan Kovač. Vinčić ali Ropret? Nekaj besed je namenil tudi začetku z Dominikanci. »Za uvodno tekmo z Dominikansko republiko lahko rečem, da bi če bi z njo igrali na koncu skupinskega dela in bi ona vse tekme izgubila, ne bi imela nobenega motiva več. Tako pa je to prva tekma, tudi Dominikanci so nabrušeni in željni, da se pokažejo in denimo prodajo v evropske klube. Moramo biti previdni, a spet pravim, da imamo kakovost, da jih dobimo in da to opravimo v čim krajšem času. Če bo Ropret začel tekmo proti njim, pa lahko rečem, da moram dobro oceniti položaj in videti, kaj bo v tistem trenutku najbolje za nas. Normalno je, da je Ropret v malce boljši formi, saj je zaradi Vinčićevih težav s poškodbo odigral več pripravljalnih tekem. Počuti se bolj gotovega in tudi igralci se počutijo bolj gotovi z njim. Z igranjem Vinčića in z dobljeno uvodno tekmo na SP pa bi se vse spremenilo in imeli bi dva prvovrstna podajalca, ki bi nam pomagala, da naredimo rezultat,« je sklenil Kovač, ki pričakuje boljše igre tudi od korektorja Mitje Gasparinija. »Turnir je bil pokazatelj, kje smo, vidimo, da lahko premagamo zelo kakovostne reprezentance, takšne, ki so boljše od nas. Lahko igramo z vsemi, sicer to že dolgo vemo, drugi pa imajo prednost, ker igrajo težke tekme, v teh pa točka ali dve že naredita razliko. Sami kot ekipa žal nimamo možnosti, da bi se lahko stalno merili s takšnimi reprezentancami. Ne smemo podarjati točk, manjkajo nam te tekme na visoki ravni. Dobrodošle so, tudi glede na to, da nam italijanski prireditelji ne gredo na roko s predvidenim urnikom treningov v Firencah. Na SP ne gre podcenjevati prav nobenega nasprotnika, v skupini si lahko prvi, lahko pa tudi šesti,« je poudaril reprezentančni kapetan Tine Urnaut.