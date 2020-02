Huda kri po tekmovanju v zabijanju: To je to, konec je

USA TODAY SPORTS Aaron Gordon. FOTO: Kyle Terada, USA Today Sports

Američanainter Bahamecso zmagovalci sobotnega sporeda v okviru vikenda vseh zvezd lige NBA v Chicagu. Soigralcapri Miamiju Adebayo in Jones sta zmagala v spretnostnem poligonu oziroma v zabijanju, medtem ko je Hield iz Sacramenta najbolje metal trojke.Zaključni dvoboj v zabijanju je znova postregel z obilico razburjenja, saj so bili mnogi prepričani, da bi moral zmagati igralec Orlanda. V prvem krogu sta on in Jones premagala(Milwaukee) in(LA Lakers), nato pa sta bila v finalu izenačena. V naslednjem zabijanju je Jones prejel 48 točk, Gordon pa s skokom preko najvišjega košarkarja v ligi NBA,, ki meri v višino 231 centimetrov, zgolj 47. Občinstvo v Chicagu je bilo vidno presenečeno in je sodnike nagradilo z žvižgi.»To je to, konec je. Mislim, da bi moral imeti že dve nagradi za zabijanje, pa nimam nobene. V tem pogledu sem končal. Moj naslednji cilj je biti najboljši v metanju trojk,« je dejal razočarani Gordon, ki sicer ne slovi kot strelec z razdalje.V metanju trojk je Hield v obeh krogih dosegel 27 točk, v finalu pa je premagal(Phoenix) in(Washington), ki sta dosegla 26 oziroma 22 točk. Branilec naslova(Brooklyn) je izpadel v prvem krogu.Na spretnostnem poligonu je bil najboljši Adebayo, premagal pa je(Brooklyn),(Oklahoma) in(Milwaukee).Na glavnem dogodku konca tedna v Chicagu bo drugič v zgodovini nastopil slovenski košarkar. Ta čast je tokrat pripadla