Gašper Vidmar uradno igralec prvoligaša iz Benetk

BENETKE – Kapetan slovenske košarkarske reprezentance Gašper Vidmar bo kariero nadaljeval v Benetkah. 31-letni center je z italijanskim prvakom iz lanskega leta podpisal dvoletno pogodbo.



Za Vidmarja, ki bo nosil dres s številko 14, je to osmi klub v karieri. V Sloveniji je igral za Janče, Slovan in Olimpijo, v Turčiji pa za Fenerbahče, Bešiktaš, Darušafako in od 2015 do zdaj za Banvit.



V zadnji sezoni je Vidmar odigral 52 uradnih tekem; 34 v turškem prvenstvu (povprečje 8,7 točk in 4,8 skokov) ter 18 v ligi prvakov (12,2 točk, 6,2 skoka).



»Veselim se novih izzivov v Italiji. Imamo dobro ekipo, večino soigralcev že poznam, tako da komaj čakam, da se začne prvenstvo. Fizično se dobro počutim, saj sem se zadnji mesec pripravljal za tekme slovenske reprezentance, verjamem pa, da bom tekom sezone še napredoval,« je na predstavitvi povedal 211 centimetrov visoki Vidmar.