Gajser četrtič letos na stopničkah

Tim Gajser se je v Indoneziji vrnil na zmagovalni oder. FOTO: Honda HRC

SEMARANG – Dovolj je bilo četrtih mest, je razmišljal motokrosistični as, potem ko je dvakrat zapored ostal tik pod stopničkami na dirkah za svetovno prvenstvo v elitnem razredu MXGP. Izmuznile so se mu v Lombardiji in nato še na prvi postaji v Indoneziji na otoku Bangka. Od selitve v Semarang pa je bil trdno odločen: vse bo storil, da se v Evropo ne bo vrnil praznih rok.Že na sobotnih kvalifikacijah je z 2. mestom – zaostal je zgolj za vodilnim v SP, ki je tudi po zlomu in operaciji ključnice za tekmece neulovljiv – potrdil, da mu novo dirkališče, narejeno za dirko MXGP, zelo ustreza. Odlično je obvladal trd teren, ki je zaradi polivanja z vodo tudi drsel, visoke skoke in hitrost. »Proga je res lepa, užival sem. Je precej široka, s tem pa ponuja veliko linij. Že pri prvem stiku sem se počutil na motorju odlično. Nastop na uradnem treningu je bil dober, v kvalifikacijah pa mi je uspel odličen start. Super se je bilo boriti v ospredju z Jeffreyjem,« je Gajser po kvalifikacijski predstavi obudil občutke, ki dirkača prevevajo, ko se bori za vodstvo.V tej sezoni jih je nekdanji svetovni prvak v MXGP (2016) in MX2 (2015) pogosto pogrešal. Pri Hondi so njegov kvalifikacijski nastop označili za zelo spodbudnega. »Na motorju je deloval, kot da mu je zelo udobno. Takšne terenske razmere so mu pisane na kožo,« je bil zadovoljen šef ekipeSamozavestno se je Gajser podal tudi na dirko in se v obeh vožnjah odlično odrezal. Tako v prvi kot v drugi je v uvodnih minutah napredoval med najboljšo trojico. V prvi je bil v vodstvu polovico dirke, nato pa ga je pet minut pred koncem prehitel Herlings. V drugi pa je obdržal tretje mesto vse do konca. Drugo mesto v prvi vožnji in tretje v drugi sta prinesli četrte stopničke v sezoni. Višje je na zmagovalnem odru stal le Herlings.»Namesto izgubljanja točk zaradi okoliščin, v katerih sem se znašel po poškodbi, sem jih veliko pridobil,« je bil zadovoljen Nizozemec po 77. zmagi v karieri. A naslova svetovnega prvaka še nima trdno v rokah. Do konca sezone je sedem dirk. Predima 24 točk prednosti. Za Italijana je bila Indonezija boleča, zapustil jo je s poškodbo roke. V nasprotju s prekaljenim mačkom pa se Gajser domov vrača z večjim samozaupanjem. V skupnem seštevku je napredoval na četrto mesto.Elito zdaj čaka premor, v nov boj se podaja čez dva tedna na Češkem. Proga v Loketu Gajserju zelo ustreza. »Tam je vedno lepo tekmovati, vselej pride tudi veliko slovenskih navijačev,« je dejal. V konkurenco se vrača, po poškodbi pa bi moral biti nared tudi