Futsal poslastica za konec sezone

V sezoni zmaga več za Dobovec

Ekipi sta se v tej sezoni merili trikrat. Finale pokala Terme Olimia je pripadel Dobovcu, ki je dobil tudi eno od dveh ligaških tekem, ena je pripadla Litiji. Prav Litijani pa imajo prednost domačega igrišča. Prvak bo ekipa, ki bo prej zbrala tri zmage, uvodni preizkušnji pa bosta prav v Litiji.

LJUBLJANA – Ligaška tekmovanja gredo h koncu, tudi državno prvenstvo v futsalu, 23. po vrsti. Za naslov se bosta od danes borila FC Litija in Dobovec Pivovarna Kozel. Litijani lovijo enajsto zvezdico, Dobovec pa ob 40-letnici kluba svoj drugi naslov. »Vsi smo pričakovali takšen finale. Videli pa smo, da sta tudi druga polfinalista, torej KMN Sevnica in FutureNet Maribor, pokazala resen obraz. Čeprav sta Litija in Dobovec slavila s 3:0 v zmagah, sta se morala potruditi. A kakovost in dovolj dolga klop sta odločali o potnikoma v finale,« se zadnjega dejanja futsal sezone veseli, nekdanji selektor Slovenije, ki pozorno spremlja dogajanje na slovenskem prizorišču. »Super je, ker bosta obe ekipi nastopili v skoraj popolnih postavah. V domači vrsti ne bo dlje poškodovanega, gostje prihajajo brez kaznovanega.«Razboršek napoveduje kakovosten finale, v katerem bo nastopilo kar deset igralcev, ki so v dresu Slovenije igrali na uspešnem domačem evropskem prvenstvu. Litijčani se podajajo v boj za naslov na krilih reprezentantov, novopečenega očkain, pri kozlih pa v reprezentančni formi finale čakajoin, temu pa je treba dodati še kakovosten hrvaški trojecin. »Finale pokala v tej zgodbi ne igra nobene vloge. Litija ima morda to prednost, ker ima tekmo več doma, pa tudi ko malce preštejem sile, igralca več v rotaciji. Pri vratarjih vemo, da je Damir Puškar pač Puškar, pa tudi Vid Sever ne brani slabo. Dobovec ima tudi Kristjana Čujca in Roka Mordeja, Litija pa dva vrhunska pivota Totoškovića in Anžeta Široka. Pa še Gašper Vrhovec se je vrnil. Če bo zdrav, je to lahko odločilen plus za Litijčane!« meni Razboršek. Nato smo besedo prepustili trenerjema finalistov. »Vsaka tekma je pomembna, z vsako zmago raste samozavest,« meni, nekdanji hrvaški reprezentant na klopi Dobovca, ta pa je po njegovih besedah po pokalnem finalu padel v formi. »Hitro smo se zavedli, da bo treba strniti vrste in resno trenirati do konca sezone. Rastemo v formi,« je Morina vesel napredka svoje ekipe. Z eno lovoriko so že osrečili zveste navijače. »Vsi v klubu se zelo trudijo, želimo si do najpomembnejšega naslova v sezoni, ta lovorika naj konča pri nas,« še doda Morina. »Miren sem. Odloča dnevna forma igralcev, to pa je skupek vsega, kar smo delali vso sezono. Verjamem in zaupam v to ekipo,« pa meni, trener novinec na klopi Litijanov, ki so v tej sezoni prišli do superpokala.