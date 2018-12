FOTO: Modrić jih je skoraj dobil po glavi, napadel ga je soigralec

ABU DABI – Po zadnjem sodnikovem žvižgu na finalni tekmi klubskega svetovnega prvenstva so si nogometaši madridskega Reala po zmagi nad Al Ainom s 4 : 1 stekli v objem in si medsebojno čestitali,inpa ne. Med njima se je zaiskrilo, razlog pa ni znan. Vazquez je Modrića celo zgrabil za ovratnik. Ko je že kazalo, da bo Luka dobil kakšno po glavi, so se strasti nato ob posredovanju nekaterih soigralcev le pomirile, so se pa navijači spomnili, da je med njima že prihajalo do kratkih stikov.