Filipa Flisarja po incidentu udarili po denarnici

LJUBLJANA – Filip Flisar mora plačati 1500 evrov denarne kazni. To je disciplinski ukrep, ki ga je sprejela Smučarska zveza Slovenije. Od tam so sporočili, da bodo sredstva v celoti namenjena razvoju mladih tekmovalcev.



Smučarska zveza Slovenije je odločitev sprejela na podlagi disciplinskega pravilnika ter po pogovoru s Flisarjem, ki se je za svoje dejanje še enkrat opravičil tako organom zveze kot panogi ter še posebej vsem navijačem, ljubiteljem zimskega športa in športnikom: »Za svoje dejanje, ki ga iskreno obžalujem, se še enkrat opravičujem vsem. Disciplinski ukrep Smučarske zveze Slovenije v celoti spoštujem in še enkrat priznavam napako, ki sem jo storil. Ta mi ni v ponos niti ni v moji naravi. Še posebej pa se opravičujem vsem športnim navdušencem, ki sem jih s svojim ravnanjem prizadel.«