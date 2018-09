Drugi se Slovencev bojijo bolj kot oni njih

AFP Primož Roglič je na lanskem SP osvojil srebro v kronometru, zdaj bo novo odličje napadal na cestni dirki. FOTO: Afp

Paziti na pobege

Svetovno prvenstvo v kolesarstvu na Tirolskem bo svoj vrh doživelo jutri s cestno dirko elitnih poklicnih tekmovalcev. Na 258,5 km dolgo in razgibano progo se bo podalo osem slovenskih predstavnikov:inGlavni adut Roglič je izpostavil, da so to prijatelji, ne zgolj reprezentančni kolegi: »V veliko veselje in čast mi je, da bom s sedmimi prijatelji nastopil na svetovnem prvenstvu in da lahko še enkrat pokažemo, da se lahko tudi Slovenija kosa s kolesarskimi velesilami. Pomembno je, da bomo vsi dali svojih 110 odstotkov in da se bomo imeli dobro.«Zasavca, letos zmagovalca dirk po Baskiji, Romandiji in Sloveniji ter skupno četrtega na Tour de Franceu, na SP v Innsbrucku zanimajo le najvišja mesta. »Vsi vedo, na svetovnih prvenstvih štejejo kolajne. Zmaga, mavrična majica, kakor koli. Konec koncev bo to moj drugi nastop na cestni dirki svetovnega prvenstva, lani je bil prvi. V kronometru sem lani na SP v Bergnu v drugem poizkusu dobil odličje, tako da bomo videli, kako bo tokrat na cestni preizkušnji. Dejstvo je, da imam vpliv le na svojo pripravljenost. Postoril sem vse, kar je bilo v moji moči, to je stvar, ki jo lahko nadziram. Imamo super ekipo, lahko smo optimistični,« pravi eden od kolesarjev, ki spada v širši krog favoritov, čeprav v zadnjem obdobju nima preveč prakse z enodnevnih preizkušenj.»To je specifična dirka, je enkrat na leto. To je nov izziv tudi zame, saj prav posebnih izkušenj s tem nimam. Treningi so prilagojeni, primerni dolžini dirke,« razloži član nizozemske ekipe LottoNL-Jumbo. Druge kolesarske velesile bodo vsekakor pozorne na slovensko reprezentanco. »Tudi sami imamo zelo dobre tekmovalce, tako da ni razloga, da bi se skrivali. Imamo jasen cilj in jasne načrte,« je sklenil Primož Roglič.Tudi Jan Polanc je navrgel nekaj besed o jutrišnjem velikem dnevu na SP. V zadnjem času je na nekaterih dirkah, predvsem v Kanadi, pokazal, da je dobro pripravljen.»Forma se je v zadnjem mesecu ali dveh dvignila, tako da moram biti zadovoljen. Sicer pa vemo, kakšno ekipo imamo in kaj lahko dosežemo. To je zagotovo eden izmed glavnih ciljev letošnje sezone. A se izziva ne bojimo, če bo treba, bomo tudi sami vzeli dirko v svoje roke. Imamo pravo ekipo in morebiti se nas kakšna druga reprezentanca že bolj boji kot mi njih,« razloži klubski član ekipe UAE Team Emirates. Bo pa tudi Polanc na cestni dirki v pomoč Primožu Rogliču.»Pomagati mu bo treba vso dirko. Jasno je, da bomo morali paziti, da nam denimo kakšne druge reprezentance ne uidejo nekaj krogov pred ciljem. Če bo treba nadzirati dirko, potem jo bomo in bomo Primoža tako pod zadnjim vzponom pripeljali v ospredje. Tam bo moral pokazati, kaj še ima v nogah. Letos je že večkrat dokazal, da se lahko kosa z vsemi najboljšimi. Prepričan sem, da če bo na dan dirke stoodstotno pripravljen, lahko seže tudi po medalji,« so bile misli Jana Polanca.