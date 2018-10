Dramatičen preobrat, Kek očitno ostaja na Reki

REKA – Predsednik hrvaškega nogometnega prvoligaša Rijeke Damir Mišković je po odstopu slovenskega trenerja Matjaža Keka spregovoril na novinarski konferenci ter nekdanjemu selektorju slovenske reprezentance zagotovil, da je na Reki vedno dobrodošel, ob tem pa sporočil, da ga želi zadržati v klubu v vlogi svetovalca. Kek se je po sobotni prvenstveni tekmi in porazu proti Gorici (1 : 2) poslovil od navijačev in na novinarski konferenci napovedal svoj odhod. Vodstvo kluba je njegov odstop sprejelo, kot je povedal Mišković, v dobro ekipe. »Prišel je čas, da zamenjamo način dela. Z nikomer še nisem o tem govoril, toda moja velika želja je, da Kek ostane moj svetovalec na športnem področju. Najprej bo dobil čas, da si spočije, potem bova o tem govorila. Vrata Reke so mu vedno odprta,« je na nedeljski novinarski konference dejal Mišković. Kot je povedal prvi mož Reke je Kek njegovemu klubu in navijačem dal več sreče kot žalosti, zdaj pa je čas, da gre klub v novo dobo življenja. »Čeprav je tudi nas to presenetilo, je čas, da gremo v novo obdobje,« pravi Mišković, ki se bo moral čim prej lotiti iskanja novega trenerja. Pustil velik pečat Kek je bil na trenerski klopi Rijeke 5,5 leta in v tem času osvojil naslov hrvaškega prvaka, prvega in edinega v zgodovini kluba, dva pokalna naslova in superpokal, se trikrat uvrstil v evropsko ligo, enkrat v končnico za preboj v ligo prvakov, ugnal pa je tudi nekatere evropske velikane, denimo Milan, Stuttgart in Feyenoord.