Dončićevo tržišče je stratosfersko

USA TODAY SPORTS Luka Dončić je tudi proti Brooklynu okusil visok poraz (88:127). FOTO: Reuters

Le za Jamesom in Curryjem

LJUBLJANA –​ni le košarkar najvišjega kova, kar potrjuje tudi med vse daljšim nizom porazov Dallasa. Američanom se je prikupil z mladostno igrivostjo in pristno neposrednostjo, ki je v svetu razvajenih zvezdnikov lige NBA sila redka. Na prvi pogled je ostal tako preprost in večno nasmejan, kot je bil v deških letih pri Realu iz Madrida.A je moral vseeno marsikaj spremeniti v svojem življenju. Ob prihodu v ZDA je zaživel ločeno od mame, ki je za vsak primer nastanjena nedaleč stran. V klubu so mu nemudoma spremenili način prehrane in mu izbili iz glave, da so lokali s hitrimi prigrizki primerni za poklicnega športnika. To je uvidel tudi sam in decembra je najel kuharja, ki je obogatil njegove obroke in vanje uvrstil še sokove iz svežega sadja.Hkrati so ga prepričali, da je počitek enako pomemben kot vadba, toda seznam njegovih obveznosti se tako širi, da je moral nekoliko omejiti čas, ki ga vsak dan nameni videoigram. Postal je namreč blagovna znamka, ki že zdaj nese zlata jajca, kmalu bo postal tudi največja globalna niša v 39-letni zgodovini franšize Dallas Mavericks.je sicer povsod priljubljen, a se je vedno raje držal pod radarjem.»Telefon skorajda ne neha zvoniti. Ponudb oglaševalcev je toliko, da smo morali postaviti zelo visoka merila,« pravi, izvršni direktor za trženje športne agencije BDA, ki zastopa Dončića, in našteva njegove dodatne prednosti: »Luka ustreza vsem demografskim zahtevam. Je čeden fant, fenomen na igrišču in hkrati čudovita osebnost. Za nameček tekoče govori angleško, špansko, slovensko in srbsko. Pri glasovanju za tekmo All-Star smo se prepričali, kako priljubljen je, njegova prihodnost je stratosferska.«Večina doslej sklenjenih pogodb je skrivnost, toda Dončić se je nedavno začel pojavljati v reklami, v kateri nosi posebna sončna očala znamke Bose z vgrajenimi zvočniki. Glavni posel Kinnarda čaka po koncu sezone, ko bo Dončiću potekla dveletna pogodba s proizvajalcem športne opreme Nike. Takrat bo lahko ponudnikom pomolil pod nos več izjemnih številk. Komaj 20-letni Ljubljančan po prisotnosti na družabnih omrežjih in spletnih videotekah že zdaj prekaša veliko večino zvezdnikov lige NBA.Od začetka sezone ga po številu novih sledilcev na instagramu, ki postaja prestižno tržišče, prekašata lein. In če imate po naključju doma Paninijevo kartico z Dončićevo podobo: pred kratkim so eno prodali prek eBaya za 25.000 dolarjev.