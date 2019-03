Domen Prevc med deset na tekmi in turneji Raw Air

LILLEHAMMER – Avstrijec Stefan Kraft je zmagovalec tekme svetovnega pokala smučarjev skakalcev v norveškem Lillehammerju. Drugi je bil Norvežan Robert Johansson, tretji pa Japonec Rjoju Kobajaši. V finalu sta nastopila dva slovenska finalista, boljši je bil Domen Prevc na sedmem mestu, njegov brat Peter je bil 26. Brez druge serije sta ostala Timi Zajc in Anže Lanišek na 39. in 44. mestu, brez tekme pa že v ponedeljkovih kvalifikacijah Žiga Jelar in Anže Semenič.



»Danes sta mi uspela dva v redu skoka. Razmere so bile, kakršne so bile, značilne za Norveško. Veter se je spreminjal, padal je sneg, lahko si dobil malce boljše, lahko malce slabše pogoje, a zame se je danes izšlo srečno. Do zdaj sem s turnejo zadovoljen, naprej grem s podobnimi občutki kot tisti, s katerimi sem prišel v Lillehammer,« je črto pod drugo postajo turneje potegnil Domen Prevc.



V seštevku turneje je po sedmih serijah še vedno prvi Johansson, ki ima le še 12,9 točke prednosti pred Kraftom, tretji je Rjoju Kobajaši z 28,9 točke zaostanka. Domen Prevc se je prebil na deveto mesto s 118,5 točkami zaostanka za Johanssonom, Peter Prevc je 14., veliko pa je izgubil Zajc, saj je s sedmega mesta zdrsnil na 24.



Že v sredo se karavana seli v Trondheimu, kjer bodo kvalifikacije za tretjo tekmo turneje. V slovenski ekipi bo Žigo Jelarja zamenjal Jernej Damjan.