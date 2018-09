Denarja je precej, še več je prisklednikov

Zlato vredno 26.000 evrov

Nagradni sklad SP v Bakuju je znašal milijon evrov, od katerih je bilo 800.000 namenjenih posamični konkurenci in 200.000 tekmovanju mešanih ekip. Novopečeni prvaki so ob zlatih lovorikah prejeli po 20.800 evrov (njihovi trenerji po 5200), srebrne kolajne so navrgle judoistom 12.000, trenerjem 3000, bronaste pa so tekmovalcem prinesle 6400 in trenerjem 1600 evrov.

BAKU – Da je slovensko zastopstvo v judu izjemen niz osvajanja kolajn nadaljevalo tudi na svetovnem prvenstvu v Bakuju, je ob bronasti(do 63 kg) seveda najzaslužnejši njen trener. Strokovni direktor pri Judo zvezi Slovenije (JZS) je pred vrnitvijo v domovino brez dlake na jeziku ocenil nastope reprezentantov in se ozrl v prihodnost.»Z eno kolajno, s katero se je izkazala Tina Trstenjak, smo izpolnili cilj, ki sem si ga zastavil. Malo nam je spodletelo pri, ki je izgubila po krivici. Z vsemi, s katerimi sem se pogovarjal, so mi pritrdili, da bi morala zmagati proti Rusinji. Očitno smo premajhni, Rusi v ta šport vlagajo milijone, mi pa po par deset tisoč. Lepo se je borila tudi, ki me je prijetno presenetila. Tisti, ki so govorili največ, pa so naredili najmanj. Tresla se je gora, rodila se je miš.«»Nekaj dni bomo imeli prosto, čez kakšnih 10, 15 dni pa bomo začeli spet trenirati na polno. Naš glavni cilj do konca letošnje sezone bo decembra masters na Kitajskem, kjer bo mogoče v kvalifikacijah za OI osvojiti največje število točk po tem SP. Že čez mesec bomo šli na grand slam v Abu Dhabiju, novembra se bomo udeležili tudi grand slama v Osaki.«»Na tamkajšnjih OI lahko pričakujemo pet, šest naših judoistov.«»Seveda in videl, da je postal močnejši in bolj stabilen. Zdelo se mi je, da bo spet prišel daleč in celo zmagal. Očitno se mu je poznalo, da že debelo leto ni tekmoval. Marsikdo bi obupal, on pa ni, kar veliko pove o njem.«»Za zdaj – vsaj kar zadeva moj klub Z'dežele Sankaku – ne vidim težav, v ozadju že prihaja nov rod. Pred dvema tednoma sem, denimo, ziz rokava stresel novo mladinsko evropsko prvakinjo, verjetno z njo niste računali. Judo zveza je vlagala v vse druge, le v Lio ne; podobno je bilo s Klaro Apotekar, ki je osvojila edino (zlato) kolajno na lanskem MEP v Mariboru. Vendar je treba delati, talenti ne bodo prišli sami od sebe. Za svoje varovance dam lahko roko v ogenj, za druge ne morem.«»Država športu nameni precej denarja, ki pa gre skozi različne filtre, veliko je prisklednikov.«»Vsaj pol milijona evrov. Glede na to, da imam olimpijsko prvakinjo, še eno dobitnico kolajne z zadnjih OI, odličja s SP in EP, bi si naš klub toliko tudi zaslužil, mar ne?«