Da niso igrali v Stožicah, ni razlog za finalni poraz

PARIZ – Slovenski odbojkarji so izgubili finalno tekmo evropskega prvenstva v Parizu, a srebrno odličje ima za vse, ki so spremljali pot fantov Alberta Giulianija na evropski podvrh, poseben lesk. Za to, da so v tekmi za zlato pokazali tako medlo igro, ne bi smeli iskati razlogov ali izgovorov, pač da niso igrali v Stožicah, da jim prinašalec sreče, koder Slash, ni zalajal za bojni klic.



»Vsa čast navijačem, v zelo velikem številu so prišli. Da nismo igrali doma, ni razlog za poraz. Nismo odigrali dobre tekme, česar se zavedamo. Doma so nas navijači dvigovali, tudi tokrat so nas, dvorana je bila naša, na žalost pa nismo izkoristili naših priložnosti. Razočaranje je veliko. Vsa Slovenija je ponosna na kolajno, a napadali smo vrh. Leta 2015 je srebro sijalo kot zlato, tole žal sije kot srebro. Po prvem nizu, ko smo odigrali odlično, smo razpadli, dovolili smo jim, da so prevzeli vodenje igre in nas premagali. Nekaj upanja je še bilo, a spet napaka, dve preveč in na žalost izgubljena tekma. Nismo zaključevali žog, ko smo imeli idealen sprejem, nato so se sprostili na servisih, dobili naslednje tri nize,« se je dejstva, da sami niso bili na ravni, zavedal podajalec Dejan Vinčić.



»Seveda smo razočarani, a dejstvo je, da so Srbi igrali bolje od nas. Kaznovali so vse naše napake, in tudi ko smo imeli dober sprejem, so zaigrali dobro v bloku in nam pobegnili. Ko zaostajaš, je seveda težko. Vseeno smo zelo ponosni na srebro. Treba je gledati tudi s pozitivne strani, da smo veliko naredili za priljubljenost odbojke. Da nas je toliko ljudi prišlo gledat in podpirat v Pariz ... Bili smo absolutno pozitivno presenečenje. Tokrat smo po prvem nizu morda ostali brez energije,« je navrgel kapetan Tine Urnaut.

Ni bilo zloma

»Žal nam ni uspelo želeno. Dovolili smo, da nas Srbija nadigra in osvoji evropsko prvenstvo. Težko je oceniti, zakaj ni šlo. Morda je zmanjkalo energije, težko rečem kar koli. Srbija je imela zelo dobro blok obrambo in zaključevala breake, potem je začela po izgubljenem prvem nizu verjeti vase in prišla do zmage. Slovenija je ponosna na to srebrno odličje. To, kar smo pokazali v Stožicah, je bilo res fantastično. Zahvaljujem se vsakemu navijaču, ki je dal za nas glas in srce,« je pohvalil Klemen Čebulj.



»Srbi so ekipno odigrali bolje od prvega niza naprej, sami pa smo jim to dovolili. Ni bilo nekega zloma, začeli so igrati svojo igro, sami pa se v našo nismo vrnili, da bi jim lahko grozili. Zdaj iskati razloge za poraz je nepomembno, enkrat ti gre, drugič ne. Konec koncev, kolajna je tukaj. Ni razočaranje, odličje je, odigrali smo tri fantastične tekme in zrušili svetovnega in evropskega prvaka. Moramo se zavedati, kakšno pot smo imeli,« je zanimivo ocenil Alen Pajenk.



»Žal se ni izšlo. A s tem srebrom smo naredili nekaj krasnega za odbojko. Čeprav smo izgubili v finalu, za nas kot majhno državo tudi srebro veliko pomeni. Želeli smo zmagati, tako kot smo si želeli pred štirimi meseci, ko smo prišli skupaj na akcijo. Škoda, ker nam ni uspelo, imeli smo en dober niz, a ni šlo,« so bile besede Mitje Gasparinija.