Čim bolj solidarni za Solidarnost

LJUBLJANA – Slovenska odbojkarska reprezentanca je v minulih dneh v Kranjski Gori opravila prvi del priprav za kvalifikacijski turnir za olimpijske igre v Tokiu 2020. Varovanci selektorja Alberta Giulianija so sicer pravšnje opravili prvo reprezentančno nalogo, v Ljubljani so zmagali na kvalifikacijskem turnirju za uvrstitev v elitno ligo narodov, tu pa je že nov izziv. Med 9. in 11. avgustom bo olimpijski kvalifikacijski turnir v poljskem Gdansku, slovenske tekmice pa bodo po vrsti Francija, Tunizija in dvakratna zaporedna svetovna prvakinja Poljska. V deželo vzhajajočega sonca se bo prebil le zmagovalec turnirja.



Slovenski odbojkarji pa za nastop v mestu, kjer je zrasla Solidarnost, formo pilijo z italijansko izbrano vrsto. Prva pripravljalna tekma je bila sinoči v Civitanovi, druga bo jutri v Chietiju. »Prijateljski tekmi v tem tednu sta za nas zelo pomembni. V tekmovalni pogon se vračamo po tednu dni zasluženega počitka po zmagi na turnirju challenger in uvrstitvi v ligo narodov. Pričakujem, da bodo fantje zelo motivirani in da bomo dobili ključne povratne informacije, kaj še lahko izboljšamo. To bomo v prihodnjem tednu tudi poskusili storiti in se tako čim bolje pripraviti na pomemben kvalifikacijski turnir za olimpijske igre,« je navrgel slovenski selektor Alberto Giuliani. Slovenijo pa po kvalifikacijskem turnirju za OI čaka še evropsko prvenstvo. To bo med 12. in 29. septembrom v Sloveniji, Belgiji, Franciji in na Nizozemskem. Slovenski reprezentanti se bodo v skupinskem delu v Ljubljani pomerili z Belorusijo (12. september), Finsko (14.), Turčijo (15.), Severno Makedonijo (17.) in Rusijo (18.). V osmino finala se bodo prebile po štiri najbolje uvrščene izbrane vrste iz vseh štirih skupin, slovenska skupina C pa se v izločilnih bojih križa s skupino A, v kateri bodo nastopile Bolgarija, Francija, Grčija, Italija, Portugalska in Romunija.