Celjani po zmago proti Dancem in Grebencu

CELJE – Vsi bodo napadali Montpellier. No, ne gre za vojno napoved južnofrancoskemu mestu, kjer si svoj rokometni kruh služi kapetan slovenske reprezentance Vid Kavtičnik, ampak gre juriš na rovaš tega, da Montpellier brani naslov prvaka iz zadnje rokometne lige prvakov. Letos bo edini slovenski predstavnik Celje Pivovarna Laško igral v skupini B, preboj med šesterico najboljših med osmimi klubi in s tem uvrstitev v osmino finala pa bi bila lahko glede na sestavo skupine tokrat na videz lažja naloga kot običajno. V skupini so še Paris Saint-Germain, Pick Szeged, Flensburg-Handewitt, Zagreb, Nantes, Zaporožje in danski Skjern, prav zadnji, četrtfinalist iz pretekle sezone, pa bo jutri ob 17. uri v Zlatorogu tudi uvodni tekmec knežjih rokometašev.



Napredovanje v končnico elitnega klubskega tekmovanja stare celine je seveda predvsem odvisno od kakovosti igralskega kadra, celjski se vsako sezono temeljito prevetri, s proračunom približno 1,5 milijona evrov, dolgov denimo ni več, pa je klubsko vodstvo kluba izpod Starega grada za sezono 2018/19 sestavilo ekipo, ki mora praktično še pokazati, koliko je vredna. Seveda pa poldrugi milijon evrov proračuna ne zadostuje, da klubski prvak stare celine iz leta 2004 poskuša iti vštric z današnjimi evropskimi velikani. Šport za Dance igra Trener Celjanov Branko Tamše poudarja, da je vsako sezono preboj v osmino finala LP tisti minimalni cilj, to jim zadnje štiri sezone ni uspelo, za tekmo z danskim šampionom, zanj igra tudi slovenski reprezentant Jan Grebenc, pa navrgel: »Gre za ekipo, ki je izjemno raznolika, pisana. Vemo, kakšen je danski rokomet. Moram se zahvaliti Mihi Žvižeju, ta igra na Danskem, saj nas sproti obvešča, kaj se dogaja s Skjernom. Vse imamo na voljo, sicer pa Skjern vsako tekmo odigra z drugačno postavo in po sistemu toplo-hladno. Miselnost Skandinavcev je, da se ne obremenjujejo, če so pred dvema dnevoma izgubili, v nedeljo bodo igrali maksimalno. Šport je zanje igra, uživajo v tem, sami pa si želimo pozitivnega rezultata.«



Tudi David Razgor je na celjski predstavitvi za ligo prvakov, v družbi kolesarskega asa Primoža Rogliča, dodal svoje. »Vzdušje je dobro. Po slabšem startu v sezono smo se sestavili, dobili tekmo državnega prvenstva. Ekipa Skjerna ima zelo veliko taktičnih zamisli, na treh odigranih tekmah je vedno igrala drugače. Ne vemo, kaj pričakovati, tudi to, ali bodo prišli v popolni postavi,« se je spraševal kapetan. »V zadnjih sezonah je vedno za napredovanje zmanjkal kakšen gol, točka. Vsi si želimo narediti preskok naprej, glavni cilj je, da pridemo iz skupine. Ne glede na to, proti komu bomo osvajali točke,« pa je omenil srednji zunanji igralec Jaka Malus. Še to, Celjani sicer domače slovensko prvenstvo letos igrajo že od začetka, saj združenje prvoligašev ni dalo zelene luči za igranje CPL v regionalni ligi SEHA. Ali bo to za Tamšetove fante v ligi prvakov zaradi več počitka in več treningov na voljo za brušenje mladih moči prednost ali pomanjkljivost, v slednjem primeru zaradi nabiranja izkušenj v zahtevni Sehi, pa bo pokazal šele čas.