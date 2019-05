Če je Primož kralj, je Tadej princ

Reprezentančni selektor Andrej Hauptman lahko v zadnjih dneh uživa v slovenskem kolesarskem mojstrstvu. FOTO: Leon Vidic

V deseti, 145 km dolgi etapi Gira od Ravenne do Modene je v sprintu zmagal Francoz Arnaud Demare pred Italijanom Elio Vivianijem in Rüdigerjem Seligom iz Nemčije. Kilometer pred ciljem se je zgodil padec, v katerem so jo najgrše skupili Nemec Pascal Ackermann ter Italijana Matteo Moschetti in Simone Consonni.

V skupnem seštevku ni bilo sprememb, še naprej vodi Italijan Valerio Conti, minuto in 50 sekund pa na drugem mestu zaostaja Primož Roglič.

MODENA – Slovenski kolesarski selektorje pred Girom sprejel povabilo ekipe UAE Emirates, da se jim v prvih desetih etapah pridruži v vlogi športnega direktorja. Hauptman bdi nad odličnimi vožnjami, brani rožnato majico, ob tem pa kot selektor z enim očesom pogleduje tudi proti neverjetnim predstavamHauptman si je v zelo uspešni karieri spletel ogromno vezi in poznanstev v profesionalnem pelotonu, največ prav z ekipo UAE Emirates, ki je nasledila Lampre. Hauptman je najprej pripravil teren za prestop Jana Polanca med profesionalce, sledil mu je, pred letošnjo sezono pa je v vrste Emiratov usmeril tudi slovenskega draguljaPo težavah, ki je moral zaradi operacije arterije izpustiti dirko po Italiji, so pri Emiratih ciljali na etapne zmage, potem pa se je z rožnato majico Valeria Contija vse spremenilo: »Glavni cilj naj bi bil lov na etape s, Contijem in Polancem, potem pa so se vloge čez noč premešale. Na takšen način je zelo lepo nositi rožnato majico, ker je vsak nov dan v njej zmaga.«Conti bo majico vodilnega nosil do četrtkove ali petkove etape, potem pa jo bo moral najbrž vrniti Rogliču, ko se bo začel trojček težkih gorskih etap ob koncu drugega tedna dirke. Hauptman z veseljem spremlja predstave glavnega aduta slovenske reprezentance: »Primož se spopada z ogromnimi pritiski medijev in navijačev, priti na Giro v vlogi največjega favorita je daleč od tega, da bi bilo lahko. Primož spet dela velike korake naprej, takoj je pokazal, kaj zmore.«Minuli konec tedna je bil za Hauptmana še bolj naporen, spremljal je tudi Pogačarjevo simultanko v Kaliforniji: »Te dni sem zaradi Tadeja bolj malo spal. Za svoja leta je izjemno zrel kolesar, taktično skorajda ne dela napak, tako je dirkal že pri mladincih. Če je Primož kralj, je Tadej zdaj princ, ga pa do Primoževe ravni čaka še kar veliko korakov,« pravi, ki svari pred pretirano evforijo: »S Tadejem bo treba delati potrpežljivo, pri 20 letih lahko športnika hitro preobremeniš, ampak verjamem, da je v dobrih rokah.«Hauptmanova zgodba se je sicer na Giru zaključila, morda pa bo že v letošnji sezoni vodil tudi Pogačarja: »Trenutno težko govorim o natančnih načrtih za prihodnost, vsi smo še stoodstotno osredotočeni na Giro. Sem na preizkušnji, seveda pa so me v ekipo povabili z načrtom, da sodelujemo tudi v prihodnje. Potrdim lahko, da bom že letos zagotovo še del ekipe kot športni direktor, kje in kdaj, pa bo odvisno od tega, kako bomo uskladili svoje časovne obveznosti. Kar se tiče dolgoročnega sodelovanja, se bomo dogovorili v prihodnjih mesecih, združiti bo treba reprezentančne obveznosti z vlogo športnega direktorja.«