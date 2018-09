Brez menjave selektorja v lov na eurobasket 2021

DRAGO PERKO Matej Erjavec je letos dobil nov štiriletni mandat na položaju predsednika KZS. FOTO: Drago Perko

Korak do globalnega partnerja

Dekleta v Tokio 2020

Erjavec verjame, da se lahko glede na delo in razmere v evropski košarki na olimpijske igre uvrsti naša ženska reprezentanca, ki jo vodi Damir Grgić.

LJUBLJANA – Na letalu za Baltik, kjer bo danes gostovala naša moška košarkarska reprezentanca, je bil tudi predsednik Košarkarske zveze Slovenije. »Na tekmah sem redno prisoten. Za druge zadeve pa sta bolj relevantna sogovornika selektor in generalni sekretar. Kaj bi pametoval predsednik iz fotelja?« je odvrnil prvi mož zveze in dal vedeti, da ve vse, kaj se dogaja okoli izbrane vrste.»Po junijskih kvalifikacijah sem bil zelo razočaran. Še dobro, da je sledil premor. Zakaj sem bil razočaran? Bilo je večplastno: imel sem občutek, da bi lahko sestavili boljšo ekipo. Svoje je dodala poškodba, pika na i pa poraza s Španijo in Črno goro. Vsi smo bili v krču, čas pa je tekel,« je povedal o tem, kaj mu je pokvarilo uvod v vroče poletje.Ker se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha, so tudi v košarki trezne glave naredile svoje. Na kosilo so se usedli predsednik, generalni sekretarin selektor. »Bistveno je bilo, da smo sprostili selektorja, ki zna in ve veliko o košarki. A preprosto je bil v krču. Pa prevelik pritisk si je naložil na rame. Razbremeniti je hotel igralce. To je dobro počel že, a ne pozabimo, pa ne mislim nič slabega, Igor je imelin,« je nadaljeval Erjavec.Od besed se je šlo k dejanjem. Predsednik ne skriva, da je po prijateljskih tekmah precej bolj vedre volje, spet je videl navdušenje in borbo v dresu Slovenije.»Neuspeh bi bil, če se ne bi uvrstili na svetovno prvenstvo, z mislimi pa smo že tudi pri kvalifikacijah za eurobasket 2021. Zato dajemo priložnost mladim, vodja tega rodu bo Luka Dončić. Danes še nima velike besede v Dallasu. Čez leto si bo priboril tudi to,« predsednik upa, da bo imel Luka takšen status, ki mu bo omogočal nemoteno igranje v dresu Slovenije.Če bo Luka prišel, bo še naprej treniral in igral pod taktirko selektorja Trifunovića, ki ga Erjavec vidi kot primernega kandidata, da ekipo vodi tudi v kvalifikacijah za euro 2021.»Nikoli nismo pomislili na to, da bi zamenjali Trifunovića. Ne vidim razloga, zakaj ne bi vodil ekipe tudi v prihodnjem mandatu,« Erjavec brezpogojno podpira selektorja. Ob tem je razkril, da KZS posluje pozitivno, tudi zaradi pokroviteljev, ki so po zlati lovoriki na EP povišali svoje vložke. Če se reprezentanca ne bo uvrstila na SP 2019, bo KZS ostal brez določenih nagrad, ki so zapisane v sponzorskih pogodbah. Paradoksalno pa je, da bi KZS v primeru uspeha v kvalifikacijah potrošil vsaj pol milijona za priprave in odhod na Kitajsko.»Mi nismo nogomet,« obžaluje Erjavec in še enkrat poudari, da bi predsednik Evropske nogometne zvezerad pomagal košarki. »Žal je evropska košarka razklana,« omeni in potrdi, da so na zvezi po lanskem podvigu na EP partnerje iskali tudi na tujem trgu. Največ interesa je pokazal Turkish Airlines. A na koncu ni bilo dogovora, menda tudi zato, ker sta ekipi zdaj tekmeca v kvalifikacijah za nastop na SP 2019.