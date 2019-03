Bottas: Je.... se vsi, ki si to zaslužite!

REUTERS Lewis Hamilton (zadaj) je po včerajšnji dirki v Melbournu takole s šampanjcem poškropil zmagovalca Valtterija Bottasa. FOTO: Reuters



Hamilton: Valtteri je bil neverjeten

Vrstni red VN Avstralije:

1. V. Bottas (Fin, Mercedes) 1;25:27,325

2. L. Hamilton (VB, Mercedes) + 20,886

3. M. Verstappen (Niz, Red Bull) + 22,520

4. S. Vettel (Nem, Ferrari) + 57,109

5. C. Leclerc (Mon, Ferrari) + 58,230

MELBOURNE – V novo sezono za svetovno prvenstvo v formuli 1 je najbolje startal, ki je prepričljivo v svojo korist odločil včerajšnjo veliko nagrado Avstralije.Ko je 29-letni Finec po slabi poldrugi uri dirkanja s svojim mercedesom AMG W10 EQ power+ z več kot dvajsetimi sekundami naskoka pred moštvenim sotekmovalcem in branilcem lovorikeprvi prevozil ciljno črto v Melbournu, si je zamomljal v brk: »Vsem, ki si to zaslužite: Je.... se!«Bottas svoje psovke pozneje ni hotel komentirati, bilo pa je bolj ali manj jasno, da jo je namenil vsem, ki so ga že odpisali. »Pojma nimam, kaj se je zgodilo. Sploh ne vem, kaj naj rečem,« je finski dirkač ostal brez besed po svoji četrti zmagi v kraljevskem avtomobilističnem razredu, prvi po podvigu v Abu Dabiju konec novembra 2017. Ključ do tokratnega prvega mesta je bil sijajen začetek, po katerem je z drugega startnega položaja švignil mimo kvalifikacijskega zmagovalca Hamiltona in se potem naglo oddaljil od zasledovalcev.»To je bila moja najboljša dirka doslej, ki je ne bi mogel odpeljati tako dobro brez tega sijajnega dirkalnika,« je poudaril severnjak, doma iz Nastole pri Lahtiju. Na vprašanje, kaj je zajtrkoval, da je tako letel po stezi v Albert Parku, je odvrnil, da si je privoščil kašo. »Ne, brez skrbi, nič posebnega ni bilo v njej. Ta zmaga je rezultat trdega dela v zimskem pripravljalnem obdobju,« je pojasnil Bottas, ki je tik pred koncem odpeljal tudi najhitrejši krog dirke in si tako prislužil še točko za skupno razvrstitev.Hamilton mu je sicer športno zaploskal za zmago, a že od daleč je bilo videti, da se je le stežka sprijaznil z drugim mestom. »To je seveda dober vikend za našo ekipo. Valtteri je prikazal neverjetno predstavo, zato si zasluži zmago,« je 34-letni Anglež čestital Bottasu in priznal, da je zanj malce frustrirajoče, ker po najboljših časih na prostih treningih in v kvalifikacijah ni mogel slediti Finčevemu peklenskemu ritmu.Še več, proti koncu se je moral celo braniti pred napadi(Red Bull), ki je za Hamiltonom na tretjem mestu v cilju zaostal za manj kot dve sekundi. »Moral bom še bolj vaditi (starte), da bom naslednjič boljši,« je branilec naslova svetovnega prvaka svoj pogled že usmeril k naslednji preizkušnji 31. t. m. v Bahrajnu.Če se bodo želeli letos resno boriti za lovoriko, bodo morali tam precej več kot včeraj pokazati tudi pri Ferrariju, ki so z zaostankom skoraj minute na veliki nagradi Avstralije iztržili zgolj četrto mestoin peto Monačana»Nobenih večjih težav nismo imeli, le hitri nismo bili dovolj. Proti koncu sem se moral boriti še s slabim oprijemom gum« je bil vidno razočaran Vettel, ki ga sicer ekipni kolega Leclerc po moštvenem ukazu ni smel napasti. Do točk so se v Melbournu dokopali še Danec(Haas), Nemec(Renault), Finec(Alfa Romeo), Kanadčan(Racing Point) in Rus(Toro Rosso).