Bezjak izstopil, sledi Kavtičnik?

116

reprezentančnih nastopov in 209 golov je za Slovenijo zbral Marko Bezjak.

Makuc za OI v Tokiu

LJUBLJANA –je prek esemesa sporočil selektorju, da je končal reprezentančno kariero in se odpovedal priložnosti, da bi bil osrednja osebnost ob odprtju nove dvorane v Ormožu, ko bodo slovenski rokometaši gostili Nizozemsko. Vse manj verjetno se tudi zdi, da bo dres z državnim grbom še oblekel kapetanJesenska ohladitev napoveduje dvig rokometne temperature, ki bo doživela vrelišče na januarskem EP, že krompirjeva akcija v sklopu tedna EHF pa bo za Slovence resna in pestra. Reprezentanca se bo zbrala 20. oktobra v Zrečah, tri dni pozneje se bo na Ljubljanskem gradu udeležila slavnostne akademije ob 70-letnici RZS, dan zatem bo Rokometna simfonija, na kateri bosta v Celju karieri uradno sklenilain, v petek bo izbrana vrsta odigrala prijateljsko tekmo z Nizozemsko in v nedeljo še v Mariboru s Srbijo.Reprezentanti, Vujović jih je povabil 21, bodo imeli na fakulteti za šport tudi testiranje motoričnih sposobnosti, nakar jim bo kondicijski trenerpripravil individualne programe vadbe do začetka priprav za EP.»Ja, kar pestro bo, ampak vsako minuto bomo poskušali čim bolje izkoristiti za resno delo,« je razmišljal Vujović, ki je spet v polnem pogonu, odkar je prevzel Zagreb. Kot je napovedal, je po dolgem času povabil, na seznamu pa spet ni Kavtičnika.»Imel je težave s kolenom, ravno je odigral tekmo za Aix, a še ni stoodstotno pripravljen. Bomo videli, kako bo decembra. Tvegano bi bilo imeti na desni strani takokot Kavtičnika, ki sta načeta,« je Vujović namignil, da kapetan morda ne bo kandidiral za euro na Švedskem.Gotovo pa je, da je 33-letni Bezjak že odigral zadnjo tekmo za Slovenijo. To je bilo 13. junija lani v kvalifikacijah za SP z Madžarsko. Zbral je 116 nastopov in 209 golov ter osvojil bronasto kolajno na SP 2017. Glede na to, da je predsednikpred kratkim izjavil, da se je s članom Magdeburga dogovoril o nadaljevanju igranja za reprezentanco, je bilo to presenečenje.»Poslal mi je sporočilo in povedal, da ima še vedno težave s stopalom in da težko zdrži vse napore, zato od sebe ne more dati 100 odstotkov. Zahvalil se mi je, ker sem mu dal priložnost, in obžaloval, ker nismo skupaj osvojili še katere kolajne,« je povedal Vujović, ki se je na desnem zunanjem položaju odločil dati priložnost mlademu celjskemu igralcu, na srednjem zunanjem pa bo obinznovaKronične težave na levem beku –​inigrata na Madžarskem – bo poskušal ublažiti vsestranski Sebastian Skube. Njegovega brata, evropskega prvaka z Vardarjem, še nekaj časa ne bo zraven. »Staš je sijajen organizator igre, ampak ne prenaša konkurence, ta pa je v naši reprezentanci močna,« je razložilin na vprašanje, kdaj bo dal priložnost celjskemu upu, odgovoril pomenljivo: »Na olimpijskih igrah v Tokiu.«