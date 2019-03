Beatli bučnejši od oktoberfesta

Sadio Mané je blestel proti Bayernu. FOTO: Reuters

Žreb v petek

MÜNCHEN – Medtem ko se je Barcelona v povratni tekmi osmine finala nogometne lige prvakov zanesljivo z zmago s 5:1 (18.-11-m, 78.,31.,81.,86.;58.) zanesljivo prebila v nadaljevanje tekmovanja, pa seveda odmeva velika zmaga lanskega finalista Liverpoola nad Bayernom, in to, v šali napisano, sredi Münchna, saj je stadion Allianz Arena na robu bavarske metropole ob avtocesti.Rdeči so slavili s 3:1 (26., 84.,69.;39.-avtogol), trenerpa po dvoboju ni skrival zadovoljstva. »To je velik korak za klub, četudi bi k Bayernu prišla Barcelona ali Real, bi vedela, da je v Münchnu težko zmagati. Vseeno pa se moramo zavedati, da se imamo še veliko za naučiti in se izboljšati,« je dejal Nemec na Liverpoolovi klopi, ki je imel po neodločenem izidu brez zadetkov v mestu beatlov v bavarski metropoli dodatnega aduta v vrnitvi osrednjega branilca Virgila van Dijka.Egipčanski zvezdnikspet ni dosegel zadetka za liverpoolske rdeče in ima še naprej težave pokazati kaj od lanskosezonskega strelskega festivala, se je pa z 18. in 19. zadetkom v sezoni izkazal Senegalec Sadio Mané.Klub z Anfielda se je v četrtfinalu tako pridružil Tottenhamu ter obema Manchestroma, Unitedu in Cityju, kar pomeni, da so na tej stopnji tekmovanja štirje angleški klubi prvič po sezoni 2008/09. Nemci so brez kluba v četrtfinalu elitnega tekmovanja prvič po sezoni 2005/06, Bayern je po letu 2011 prvič izpadel že v osmini finala.»Klopp zna izničiti tekmečeve prednosti, to se je tokrat znova pokazalo. Nismo igrali tako dobro, da bi si ustvarili dovolj čistih priložnosti za gol,« je ugotavljal Bayernov branilec. »Smo grenko razočarani, Liverpool je bil, če pogledamo obe tekmi, boljše moštvo,« pa je dodal trener. Žreb četrtfinalnih parov, v ta del tekmovanja so se uvrstili Tottenham, Ajax, Manchester United, Porto, Manchester City, Juventus, Barcelona in Liverpool, bo danes v Nyonu.