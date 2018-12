Asinja Shiffrinova, morala Slovenk na psu

AP Mikaela Shiffrin v smučanju podira vse pred seboj. FOTO: AP

Zapenjajo količke

SEMMERING –je slalomska kraljica leta 2018. Po vodstvu na prvi progi je Američanka v finalu odbila vse napade izzivalk in leto sklenila z zmago na slalomu za svetovni pokal alpskih smučark na Semmeringu. Z zmagovitim nizom je poskrbela za nekaj novih mejnikov, kot kaže, je na poti na vrh večnih lestvic ne more nič ustaviti. Po petkovem razočaranju je vrgla rokavico zmagovalki veleslaloma Slovakinji, ki je tokrat znova obstala na drugem mestu.Za štirikratno zmagovalko Semmeringa je zaostala za 29 stotink sekunde, potem ko je bila druga tudi na prvi progi in na štirih slalomih pred tem. Zadnjo tekmo svetovnega pokala v letu 2018 je na tretjem mestu končala Švicarka(+ 0,38). Triindvajsetletna Mikaela Shiffrin je dosegla rekordno petnajsto zmago v koledarskem letu, avstrijski asjih je v letu 2018 14. Američanka je dosegla tudi svojo 51. zmago v svetovnem pokalu in postala najmlajša v zgodovini s toliko zmagami. S 36. slalomsko zmago v globalnem tekmovanju je postala tudi najuspešnejša alpska smučarka v zgodovini. Po številu slalomskih zmag je za seboj pustila AvstrijkoSlovenska odprava je prizorišče zadnje ženske tekme svetovnega pokala v letu 2018 zapustila brez osvojene točke., ki si je s 30. časom prve proge kot edina Slovenka zagotovila nastop v finalu slaloma, priložnosti ni izkoristila. Gorenjka je na drugi progi startala kot prva, a je nastop končala že po nekaj zavojih. V prvi vožnji je odstopilainpa si s 36. (+ 5,17) in 40. mestom (+ 5,79) nista prismučali finala.Glavni trener Slovenkje o razpletu dogodkov dejal: »Nisem preveč vesel. Punce so načete, od vsega začetka niso dosegale želenih ciljev in iz tekmo v tekmo nam nikakor ne steče. Morala punc je precej načeta, je pa tudi nekaj smole. Maruša je dobro smučala, na ogrevanju pa žal grdo padla. Zapela je za količek, potem pa je šla v prvem teku na progo zelo negotova, kar se je poznalo. V drugem je želela vse popraviti in žal spet zapela. Podobne stvari se dogajajo z Ano. Ko nam gre dobro, je ogromno tega zapenjanja količka, s tem imamo kar precej težav,« je dodal.