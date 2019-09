Adria Airways ne leti, Slovenci letijo proti vrhu

LJUBLJANA – Slovenska odbojkarska pravljica traja. Naj čim dlje! Z drevišnjo polfinalno tekmo ob 20.30 v Stožicah med Slovenijo in Poljsko se bo sklenil slovenski oziroma ljubljanski del evropskega prvenstva. Če so v osmini finala padli na lestvici Evropske odbojkarske zveze od Slovencev višje uvrščeni Bolgari in v četrtfinalu evropski prvaki Rusi, lahko v peklu Stožic orožje položijo tudi dvakratni zaporedni svetovni prvaki Poljaki. Resda so ti v nedavnih kvalifikacijah za olimpijske igre v Tokiu odpravili četo slovenskega selektorja Alberta Giulianija s 3:1, a po nizih in poteku je bilo tesno, 25:21, 23:25, 23:25 in 21:25. Slovenija je Poljsko na poti do evropskega srebra leta 2015 v četrtfinalu odpravila s 3:2, dve leti pozneje, eurovolley je bil prav v deželi Frédérica Chopina in Henryka Sienkiewicza, pa so Tine Urnaut in druščina v osmini finala odpravili Poljsko kar s 3:0. Tokrat je eno dejstvo gotovo, Giulianijevi fantje bodo EP, ne glede na razplet, nadaljevali v Franciji. V soboto bo namreč v Parizu obračun za bronasto odličje, dan pozneje za zlato. Slovenski tekmeci so imeli nemalo težav, da so z Nizozemske, kjer so nazadnje igrali, prišli k nam. Polet Adrie Airways iz Amsterdama v Ljubljano je bil zaradi finančnih težav slovenskega letalskega prevoznika odpovedan, na pomoč je priskočil poljski premier Mateusz Morawiecki in nacionalnemu športnemu ponosu za pot na sončno stran Alp zagotovil vladno letalo. »Poljaki so tekmec vrhunskega formata, to vsi vemo. A s pomočjo naših magičnih navijačev je za vsakega tekmeca težko, da nas premaga,« najavlja selektor Giuliani. »Ni še konec, gremo naprej, Rusija je padla, tako želimo tudi v polfinalu s Poljsko,« je dodal srednji bloker Alen Pajenk. »Že pred evropskim prvenstvom smo rekli, da lahko v Stožicah padejo favoriti. Premagamo lahko tudi Poljake,« je podajalec Gregor Ropret opisal nabrušeno vzdušje v slovenski vrsti. Kapetan rešil zagato Poljska je na evropsko prvenstvo prišla brez Bartosza Kureka, najboljšega igralca lanskega SP, na katerem so zmagali. Zdravljenje njegovega bolečega hrbta ni prineslo stanja, da bi bil nared za maksimalne napore na eurovolleyju. Je pa tu naturalizirani Kubanec Wilfredo Leon, poročen s Poljakinjo, z njo ima tudi hčerko, zato je štiri leta po pridobitvi državljanstva lahko uradno zaigral v letošnjih olimpijskih kvalifikacijah. Poljaki so v letošnji ligi narodov z drugo postavo; od teh so na EP le Maciej Muzaj, Marcin Komenda in Karol Klos, osvojili tretje mesto, na EP pa so med štirimi najboljšimi prvič po letu 2011, ko so bili na koncu bronasti. Dve leti prej so bili najboljši na stari celini. Selektor Vital Heynen je zanimiva osebnost, tudi ekscentrična, vedno diskutira s sodniki. A ti tudi pravijo, da je Belgijec med trenerji tisti, ki ve vsa pravila. Je tudi zelo dober psiholog, zaradi tega mu je uspelo sestaviti pravo ekipo, veliko menjava izbrance. Pri njem ni prve šesterke, tekme začenja z različno postavo. Da so Poljaki z vladnim letalom prispeli v Ljubljano, ima največ zaslug kapetan Michal Kubiak, saj je poklical podpredsednika poljske odbojkarske zveze, politika Ryszarda Czarneckega. »Položaj je bil takšen, kot je bil. Treba se je bilo soočiti s tem, kajti če bi se le pritoževali, ne bi ničesar dosegli,« je dejal Kubiak. Drugi polfinale bo jutri v Parizu, merili se bosta Francija in Srbija.