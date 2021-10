Christiano Ronaldo izgubil živce in se znesel nad tekmecem (VIDEO)

Christiano Ronaldo je zelo temperamenten nogometaš, vendar take poteze od njega ni bilo pričakovati. Na zadnji tekmi med Liverpoolom in njegovim Manchester Unitedom je izgubil živce in se nešportno znesel nad nasprotnim igralcem Curtisom Jonesom.

Tekma se ni odvijala po njegovih načrtih, saj je njegovo moštvo že v peti minuti prejelo prvi gol. Že čez nekaj minut drugega - v 13. minuti, malo pred koncem prvega polčasa v 38. minuti pa so izgubljali že 3 : 0. Nogometaši Manchesterja, ki so na domačem stadionu Old Trafforda delovali povsem nemočno so bili vse bolj frustrirani in prvi je izgubil kontrolo prav svetovni velezvezdnik Ronaldo. Ta je tik pred iztekom prvega polčasa med preigravanjem na tla podrl mladega vezista Jonesa, ko je ta ležal, pa mu je v trebuh še zaril svojo kopačko. Brca bi morala biti kaznovana z rdečim kartonom, opozarjajo komentatorji in številni na družbenih omrežjih, kjer je po nešportni potezi Portugalca završalo od kritik. Ko so Ronalda obstopili razburjeni soigralci Liverpoola, je ta hotel obračunati še z njimi. Dogajanje si oglejte v spodnjem videu in fotogaleriji.

Tekmo so rdeči vragi izgubili kar s 5 : 0. In kot da ponižujoč rezultat še ne bi bil dovolj, so v svoj dosje vpisali še dve zelo grobi in nešportni potezi svojih nogometašev. Ronaldu se je namreč v drugem polčasu pridružil še Paul Pogba, ki pa je za svojo grobo potezo prejel rdeči karton.