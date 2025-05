Četrti padec končal Rogličev uročeni Giro

Zdi se, da je bila 108. dirka po Italiji uročena za Primoža Rogliča (Red Bull Bora Hansgrohe), ki jo je 9. maja v Albaniji začel kot prvi favorit, končal pa sredi 16. etape v Gardskem hribovju, kjer je padel že četrtič v dobrem tednu dni. Upati je le, da morebitne poškodbe ne bodo vplivale tudi na njegove priprave za vrhunec sezone, Tour de France.

»Gotovo se počutim precej bolje kot včeraj. Bomo videli, kaj bo to pomenilo, saj bi moral biti nekajkrat boljši, kot sem bil, da bi bil dober. Vseeno mi je, kakšno je stanje na dirki, poskusil bom. Če bom videl, da zmorem, bom dirkal. Vsak kilometer, ki ga bom prikolesaril, bo nekaj prinesel,« je Roglič, čigar ekipa do zadnjega ni potrdila ponedeljkovega pisanja Gazzette dello Sport, da bo po zadnjem dnevu premora nadaljeval dirko, povedal pred startom v Piazzoli sul Brenti.

Primož Roglič se je od karavane 108. dirke po Italiji poslovil po padcu v 16. etapi. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

»Ni več realno pričakovati, da se bom boril za vrh v skupnem seštevku. Očitno se borim za preživetje. Prišel sem na start, čeprav dan prej nisem mogel kolesariti,« je 35-letni Kisovčan dodal, preden se je na 10. mestu v skupnem seštevku in z zaostankom 3:53 za nosilcem rožnate majice Isaacom del Torom (UAE) podal na izjemno zahtevno 203-kilometrsko pot do San Valentina.

Na njej so ga čakali štirje zahtevni vzponi in kar 4.900 višinskih metrov. A je v obupnih vremenskih razmerah in po razmočenih cestah prekolesaril le uvodni klanec na prelaz Carbonare. Preden je glavnina prispela do vznožja prelaza Candrai, se je zasavski orel 95 km pred ciljem znašel na tleh skupaj z ekvadorskim kondorjem Richardom Carapazom (EF Education). Kamere niso ujele njunega padca, so pa posnele Carapaza, ko je sedel nazaj na kolo in ujel glavnino, ter Rogliča, kako vstopa v spremljevalni avtomobil moštva Red Bull Bora Hansgrohe.

Po Italijana gorski reševalci

Ob njegovem petem odstopu – predčasno je končal še Tour 2021, 2022 in 2024 ter Vuelto 2022 – na 16 tritedenskih dirkah, na katerih je nastopil, so imeli njegovi navijači slabo tolažbo v tem, da še zdaleč ni bil edina žrtev spolzkih cest v 16. etapi. Zaradi padca je odstopil tudi Joshua Tarling (Ineos), zmagovalec vožnje na čas v Tirani, največ skrbi pa je povzročil zdrs s ceste Alessia Martinellija (VF Group-Bardiani CSF). Mladi Italijan je zletel 10 do 15 metrov globoko, tako da je bilo potrebno posredovanje gorskih reševalcev, a je bil zavesten, njegovo stanje pa na srečo stabilno.

5 tritedenskih dirk je zaradi padcev predčasno končal Primož Roglič.

O tem, v kakšnem stanju se je od Gira poslovil Roglič, bomo morda več izvedeli v naslednjih dneh. Kar štirje padci, v 9. makadamski etapi, na ogledu trase vožnje na čas v 10. etapi, na tlakovcih v Gorici v zaključku slovenske 14. etape in še tokrat, bodo gotovo pustili nekaj telesnih in morda tudi psihičnih posledic.

Zaradi tega Roglič ni mogel unovčiti trdega dela, ki ga je v naskok na drugo zmago na Giru – leta 2023 ga je v velikem slogu dobil na Višarjah – vložil v zadnjih treh mesecih, ko je bil malodane vseskozi zdoma. Upati je, da bo njegov rezultatski izplen boljši na Touru, ki se bo 5. julija začel v Lillu. Pred njim ni imel v načrtih nobenega nastopa, kar bi se po tokratnem odstopu lahko spremenilo.