Četrtek slovenski dan D v Lizboni

Kampl proti Oblaku

Kevin Kampl: »Jan je izjemen vratar, zame eden najboljših na svetu.«

Marsikaj je letos zlovešči virus z oznako korona zasukal naokrog, tako je svojo ceno plačala tudi najbolj razširjena športna igra na svetu. Navadili smo se že na novi koledar, pa je vseeno kar čudno, ko sredi avgusta napoči čas za odločilne tekme v prestižni ligi prvakov. Tudi z vidnima slovenskima akterjema in tokrat povrhu tekmecema –inČe bi bilo vse v najlepšem redu, bi jutri marsikateri nogometni zanesenjak na uvodni tekmi četrtfinala stiskal pesti tudi za, toda njegovo zdravstveno stanje je skrhano, Atalanta iz Bergama bo morala v boj z milijonarji iz Pariza brez odličnega Kranjčana. Veliko zaslug mu je pripadlo za vzpon črno-modrih, po dresih silno podobnih Interju iz bližnjega Milana, po zgodovini in prepoznavnosti v nogometni Evropi pač ne. Zato so povsem razumljive želje po okrevanju slovenskega reprezentanta med privrženci tretjeuvrščenega moštva v serie A tako po človeški plati kot tudi športni.Dejansko je ta nogometaš prispeval viden delež k zmagam, ki so pripeljale klub v evropsko pomlad, ta pa se je zdaj raztegnila v poletje.Jasno, pa ne le zavoljo Iličićeve odsotnosti, da vloga favorita pripada moštvu PSG, četudi bi tudi to bilo, kot napovedujejo v Parizu, v štartni enajsterici brez čudežnega dečkaenega od junakov francoske lovorike na zadnjem mundialu. Toda napadalna naveza Neymar-Icardi vedno znova botruje globokemu priklonu, ogromno je izkušenj v moštvu, po vseh vlaganjih z nesramno velikimi zneski ne bi bilo presenetljivo, ko bi vendarle svojo vrednost moštvo končno pokazalo tudi v četrtfinalu, polfinalu in finalu ...Iz slovenskega zornega kota bo seveda četrtfinalni dan D – četrtek. Atletico vs. Leipzig! Takšen par še zdaleč ne bi tako vznemirjal nogometnih pričakovanj kot denimo pozneje veliki spopad dveh klubov, ki imata enako okrajšavo FCB, Bayerna in Barcelone, jasno pa, da nam posebno privlačnost ponuja navzočnost Jana Oblaka, junaka iz vrat madridskega kluba, ter Kevina Kampla, enega od motorjev zelo dinamične vožnje, ki jo ponuja sleherna predstava kluba iz Saške, zvezne dežele v prostoru nekdanje NDR.Prav ta 29-letni nekdanji slovenski reprezentant je posebej za uradno spletno stran spregovoril tako o pričakovanjih spektakla v Lizboni kot tudi prihajajočem srečanju z rojakom iz Madrida: »Seveda dobro poznam Jana še iz časov, ko sva bila skupaj pri reprezentanci. Je izjemen vratar, zame eden najboljših na svetu. Že doslej je dosegel zelo veliko, toda obenem je pred njim še zelo lepa športna pot. Občasno sva v stiku, nekajkrat sva si pisala pred tem četrtfinalom, vesel sem, ker ga bom v četrtek videl na igrišču.«In Oblak? Ni skrival veselja ob spoznanju, da so ga pred dnevi privrženci Atletica izbrali za igralca sezone, zdaj si seveda želi še odmeven lizbonski nastop v ligi prvakov. Kjer bo nato v petek močno završalo med Bayernom in Barcelono, zanimivo štiridnevno dogajanje pa bosta v soboto sklenila Manchester City in Lyon.