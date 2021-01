Češnjev Tabor meša štrene kot primorska burja

Denis Hovelja ima rad šport. FOTO: Osebni Arhiv

Tujci so cenejši kot domači igralci

Kako je šel Camoranesi v Maribor?

Mauro Camoranesi se je sam ponujal Mariboru, je mogoče slišati v zakulisju. »Ko Mauru nismo mogli zagotoviti optimalnih razmer za visoke cilje, smo bili mi tisti, ki smo ga ponudili in dovolili, da se je začel pogovarjati z Mariborčani. Povedal sem jim, da če se ne bodo vtikali v njegovo delo, bodo prvaki z najmanj desetimi točkami naskoka. Vem, ker sem videl, kakšno razliko je naredil pri nas,« je Hovelja razkril sežansko resnico o Argentincu, s katerim se še zdaj pogosto slišijo.

»Kot ste opazili, se nerad izpostavljam,« je, vplivni mož iz ozadja sežanskega nogometnega kluba Tabor in ustanovitelj ter idejni oče blagovne znamke Cherry Box24, izstopil iz medijske sence. Kraševec iz Velikega Dola pri Dutovljah sodi v vodstveno moštvo kluba, ki že drugo sezono meša štrene v 1. SNL in preseneča.»V denarju ni mogoče izmeriti vrednosti našega sodelovanja, v prepoznavnosti blagovne znamke pa z lahkoto, in je izjemno velika,« je dinamični sogovornik opisal enega od pozitivnih učinkov vstopa v nogomet. Z vplivom ter povezavo posla in nogometa se je seznanil v Italiji, kjer je Cherry Box24 začel svojo pot.»Rad bi pojasnil, da je CB24 blagovna znamka, pod katero delujejo različne panoge. Večji ko si in bolj ko si razpršen po svetu, lažje se pogajaš,« je na kratko pojasnil filozofijo CB24. Ta v Sloveniji šteje že 10.000 družin, skupaj in po vsem svetu pa 60.000, je razkril ustanovitelj italijanske ali slovenske blagovne znamke.»Slovenska je. Svojo poslovno zamisel pa sem izpeljal v osrednji Italiji, Padovi, ker bi me tukaj takoj popljuvali in ustavili, še preden bi sploh kaj naredil. In zato, ker Slovencev tudi v sosednji Furlaniji - Julijski krajini ne upoštevajo in lažje prodreš z zahoda,« je morda dal koristen nasvet podjetnikom, ki se poskušajo prebiti na furlansko tržišče.Partnerstvo med Taborom in CB24 traja že peto leto. »Lahko bi šel tudi v Novo Gorico, a me niso razumeli ali najbolj upoštevali,« je razkril Hovelja. Sprejel je sežanski izziv, ki se je začel nenavadno., direktor kluba, op. p.) je prišel k meni v Vicenzo in me vprašal, ali lahko pomagam s pet, deset tisoč evri. Moj odgovor je bil, da s tako malo denarja ne bo nič. Dejal sem, ali se gremo resno ali pa nič. Zdaj sem tu že peto leto in vsako je pomenilo napredovanje,« je bila posrečena preteklost.Tudi Tabor je postal manjša žrtev svojega uspeha. Denarne zahteve so vedno višje, pandemija pa je pustila posledice. »Ustavila nas je, ampak to še ne pomeni, da smo se upehali ali odstopili od glavnega cilja. Ob stoti obletnici kluba, ki bo čez dve leti, bomo lahko igrali v Evropi,« je drzen načrt kluba, ki ima približno milijon evrov prvoligaškega proračuna. »Od 70 do 80 odstotkov ga zagotavljamo prek CB24,« je povedal Hovelja.Direktor kluba Davor Škerjanc je opozoril na pomembno težavo. »Tujci so cenejši kot domači igralci. Ne moremo si privoščiti, da bi za neuveljavljene, a nadarjene igralce plačevali po 20.000 evrov odškodnine. Zato upamo, da bomo spomladi še bolj uveljavili svoje mlade igralce, kot so... «Doslej so imeli pri kadrovanju dober občutek za tujce. Prek svojih povezav je Hovelja privabilin nogometaše iz zahodnega dela Evrope, z območja nekdanje skupne države je ponudba tako ali tako vselej pestra. »Če bi izbiral, bi najraje imel v prvem moštvu pet, šest temnopoltih igralcev, Afričanov, ker so telesno močni in vsako tekmo igrajo na polno. Ker se zavedajo, da je nogomet njihova služba, ki jim omogoča preživetje,« je Hovelja razkril svoje idealno moštvo in poudaril, da si želi v SNL videti hiter nogomet s še več fizike.