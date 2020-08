Celjski zdaj in ne čez sto let

Maribor sedemkrat, Olimpija dvakrat in Koper so zadnjih deset let zastopali slovenski klubski nogomet v kvalifikacijah za ligo prvakov. Trojico bo z današnjim prvim in edinim dvobojem 1. kroga kvalifikacij na nevtralnem stadionu Ferenca Szusze v Budimpešti (19.00) dopolnil peti slovenski prvak Celje. Prvi tekmec na najvišji klubski ravni je premagljiv, a vse prej kot lahek irski prvak Dundalk. Le vijolični so kvalifikacije dvakrat zapeljali v paradiž, Koper in Olimpija sta se vselej spotaknila na prvi oviri.



Zgodovinski prvi naslov državnega prvaka pa Celju na stežaj odpira evropska vrata. Zanimiva, vznemirljiva, toda razmeroma stabilna celjska nogometna pot bo drevi doživela največji vrhunec. Bolj privlačne nagrade, kot bi bila zmaga, ni mogoče prejeti. Kaj vsega lepega in koristnega bi prinesla, se ne da prešteti na prste ene roke. Pa vendar; najmanj 280.000 evrov več v klubski blagajni (230.000 evrov je že zagotovljenih) je malo in veliko, a še več je možnost nadaljevanja v najmočnejšem tekmovanju in utrjevanju na evropskem nogometnem zemljevidu, ki tako Celju, njegovim nogometašem, trenerju kot slovenskemu klubskemu nogometu nasploh prinaša več prepoznavnosti in ugleda.



Položaj, v katerem so se znašli Celjani s trenerjem Dušanom Kosićem, ki sicer ima z Olimpijo evropske izkušnje kot igralec in trener tudi z Irci, je edinstven v stoletni zgodovini kluba. Zato se še toliko bolj velja potruditi, da ne bi na podobno priložnost čakali naslednjih sto let. »Pogovorili smo se o tem, da ne bomo igrali več zase in za Celje, temveč za Slovenijo,« je o bremenu, ki ga najboljši nosijo že toliko časa, da ga niti ne občutijo več, povedal trener, pred katerim je tudi velik izziv, ki ga lahko ponese v višave.



Ključen dvojec Lotrič-Vizinger



»Fantje so bili do zdaj zbrani. Zavedamo se, da nimamo izkušenj na tej ravni, a so bila naša zadnja tri leta usmerjena v to, da smo tudi mednarodno konkurenčni. Veselimo se tekme in poskusili bomo pokazati najboljši obraz,« je poudaril Kosić. Po malem je v skušnjavi, na voljo ima še boljše moštvo, kot ga je imel na zadnji prvenstveni tekmi, vredni naslova prvaka pred tremi tedni. Tudi zato je taktična in igralska izbira zelo zahtevna in ponuja prvovrstni strokovni izziv. Kako izpeljati dvoboj proti evropsko rutiniranemu nasprotniku, ki je ob žrebu bržkone razmišljal podobno (če ne še z večjim zadovoljstvom) kot v celjskem taboru: da se bodo pomerili s premagljivim tekmecem?



Dundalk je še pred štirimi leti igral v, z izjemo Maribora od slovenskih klubov, še nedosegljivem skupinskem delu evropske lige. Takole na prvo žogo ni veliko ugibanja, za gole sta zadolžena prvi strelec Dario Vizinger in najboljši igralec minule sezone 1. SNL Mitja Lotrič. Kosić ima dovolj adutov, a realnost je bržkone takšna, da bo razpoloženje na igrišču in po tekmi odvisno prav od dvojca Lotrič-Vizinger. »Je že res, da smo prvič v tej vlogi, toda pred nami je priložnost, da se pokažemo v čim lepši podobi tudi v Evropi. Da pokažemo, iz kakšnega testa smo. Želja in cilj je napredovanje, če bomo imeli odlično dnevno formo, zbranost in bomo z glavo pri stvari, če bomo počeli to, kar smo skozi vso minulo sezono, tudi izid ne bo izostal,« je izstrelil kapetan, Prekmurec Lotrič.