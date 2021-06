Ves svet govori o teh prizorih: kapetan miril partnerico Eriksena, ki se je boril za življenje

Sabrina Kvist Jensen je hotela k svojemu partnerju. FOTO: Jonathan Nackstrand Pool Via Reuters

Z igrišča so ga odpeljali pri zavesti. FOTO: Friedemann Vogel Pool Via Reuters

Drugi dan evropskega nogometnega prvenstva je prinesel enega njapretresljivejših dogodkov z nogometnih igrišč. Danski reprezentant(29) se je v Københavnu. Nezavestnemu so najprej na pomoč priskočili soigralci, nato pa še zdravstveno osebje, ki se je borilo za njegovo življenje. Kmalu so iz bolnišnice prišle spodbudne novice.Ko se je Eriksen zgrudil, je danski kapetanposkrbel, da se ni zadušil z lastnim jezikom, poskrbel, da so soigralci napravili ščit okoli njega in tako preprečili, da bi šle v svet grozljive podobe. Na režiserja prenosa so se usule ostre kritike, ker kamere ni preusmeril drugam.Kjaer, ki ga imajo za pravega voditelja, je tolažil tudi Eriksenovo partnerico, ki je s tribun spremljala dogajanje. V solzah in paničnem strahu je skušala priti na igrišče, a so jo varnostniki ustavili. Kjaer je prišel do nje in jo miril.Po približno 10 minutah so Eriksena odnesli na nosilih v bolnišnico, bil je pri zavesti. Iz bolnišnice se je nato prek videoklica oglasil soigralcem in jih pozval, naj nadaljujejo prekinjeno tekmo. Ta se je res nadaljevala, a Danci niso zdržali, Finci so jih premagali z 1 : 0. Kljub temu Finci po zadetku niso slavili, Danci pa so celo zgrešili 11-metrovko. A na koncu tekme je bilo pomembno le, da je Erikson preživel. Za lepo gesto so poskrbeli navijači obeh reprezentanc. Okoli 25.000 navijačev je na stadionu skandiralo njegovo ime: Finci so vzklikali Christian, Danci pa so odgovarjali z Eriksen.Danski selektorje po porazu na tiskovni konferenci v solzah dejal, da so vsi dobili opozorilo, kaj je v življenju najpomembnejše. »To so dobri odnosi s tistimi, ki so nam blizu. To so družina in prijatelji.«Eriksenu, ki je bil izbran za igralca tekme, so hitro okrevanje zaželeli številni, med drugim predsednik Uefe, britanski princinpa je svoj zadetek proti Rusiji posvetil Eriksenu, svojemu klubskemu moštvenemu kolegu pri milanskem Interju.