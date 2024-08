Čeferin zbodel Ronalda

Bliža se nova sezona Uefine lige prvakov, ki je doživela velike spremembe. Nanje se bomo morali čim prej navaditi, saj se vsaj za šest let poslavlja skupinski del, kakršnega smo bili vajeni doslej.

189 tekem bo v novi ligi prvakov, doslej jih je bilo 125.

Uefa je šla malce nasproti velikim in bogatim klubom, ki so grozili z ustanovitvijo superlige. V novi sezoni bo več tekem, več spektakularnih večerov in nepredvidljivosti. Tudi več denarja za najboljše klube. Redni del tekmovanja bo trajal do konca januarja, v njem bo 36 klubov (štirje več kot doslej) odigralo po osem tekem (dve več kot doslej), razvrščeni bodo v enotni ligi z eno lestvico. Prvih osem si bo neposredno zagotovilo končnico, ekipe na položajih od 9 do 24 se bodo v osmih dvobojih pomerile za osem preostalih vstopnic v marčevsko osmino finala.

Uefa, ki jo vodi Aleksander Čeferin, je pare izžrebala s pomočjo računalnika. Klubi so bili razdeljeni v štiri jakostne bobne, vsak je dobil po dva tekmeca iz vsakega bobna, z vsakim bo igral le enkrat – tako bomo dobili osem igralnih krogov. Gledano celovito gre za preglednejši in preprostejši sistem treh lig kot doslej, obenem bo živel vrhunski nogomet tudi januarja.

Čeferin je ob tem podelil dve nagradi za izjemne dosežke. Tradicionalno predsednikovo nagrado je prejel legendarni italijanski vratar Gianluigi Buffon. »Zame je Gigi najboljši vratar v zgodovini,« je legendi Juventusa polaskal Čeferin. Buffon pa je razkril, zakaj je tako dolgo vztrajal med vratnicama: »V nogometu mi ni šlo toliko za lovorike, v njem sem predvsem užival.«

Nagrado za izjemne dosežke je prejel Cristiano Ronaldo, in sicer za največje število doseženih golov v ligi prvakov. V majicah Sportinga, Manchester Uniteda, Reala in Juventusa je zabil 140 zadetkov v 183 tekmah. »Ko pomislimo na nogomet, ko pomislimo na euro, ko pomislimo na ligo prvakov, pomislimo na Ronalda. Škoda, da zdaj ne igra v najboljši ligi. Upam, da se bo vrnil v Evropo,« je Portugalca malce zbodel Grosupeljčan.

Ronaldo, ki igra v Savdski Arabiji, je bil v Monaku zgovoren in nasmejan: »Liga prvakov je vrh nogometa, vedno sem užival, ko sem zaslišal njeno himno. Naše življenje sestavljajo spomini in jaz imam veliko lepih. Najlepši je osvojitev prve lovorike LP z Manchester Unitedom leta 2008, moram pa omeniti tudi tistega z Realom leta 2014, ko smo pokal po dolgem času vrnili v Madrid, in to v Lizboni. Glede moje vrnitve v Evropo: bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost.«

Real z Borussio, Liverpoolom, Milanom ...

Naslov prvaka bo branil Real Madrid, ki se bo pomeril z lansko finalistko Borussio Dortmund, Liverpoolom, Milanom, Atalanto, Salzburgom, Lillom, Stuttgartom in Brestom. V LP bo nastopilo tudi nekaj Slovencev: Benjamin Šeško in Kevin Kampl z Leipzigom, Jan Oblak z Atleticom, Kenan Bajrić z novincem Slovanom iz Bratislave, Timi Max Elšnik s Crveno zvezdo ter Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat s Sturmom iz Gradca. Točne termine tekem bodo določili v soboto.