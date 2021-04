Čeferinu se smeji: dva kluba naj bi zapustila superligo, Juventus ostal brez predsednika

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je na današnjem kongresu krovne evropske nogometne organizacije v Montreuxu vodstvom klubov, ki sodelujejo pri snovanju alternativne zaprte klubske lige, ponudil možnost, da si premislijo. Evropska zveza je na dogodku prejela tudi podporo predsednika svetovne zveze Fife Giannija Infantina v boju proti superligi.

Angleška nogometna kluba Chelsea in Manchester City po poročanju britanske mreže BBC zapuščata superligo, ki jo je v nedeljo ustanovilo 12 evropskih klubskih velikanov. Po neuradnih informacijah naj bi se še nocoj sestalo vseh 12 klubov glede razpustitve lige.Ob Chelseaju in Manchester Cityju naj bi izstop napovedalo še nekaj klubov, tudi Barcelona, Manchester United in Liverpool.Superligo so ustanovili Real Madrid, Manchester United, Juventus, AC Milan, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Inter, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid in Arsenal. S tem pa so poželi ogromno kritik javnosti ter tudi krovnih nogometnih organizacij, vključno z Mednarodno in Evropsko nogometno zvezo, ki sta napovedali sankcije, če bi dejansko superliga zaživela.Mediji medtem poročajo, da jeodstopil z mesta predsednika Juventusa.