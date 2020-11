Čeferin užolaščen, Pele pa: Hudo je izgubiti prijatelja

Smrt nogometnega genija in čarovnika, Diega Armanda Maradone, je pretresla športni svet. Argentinska vlada je razglasila tridnevno žalovanje, od enega najboljših nogometašev vseh časov pa se je na ganljiv način poslovil tudi njegov večni tekmec, Brazilec Pele: »Nekoč bova skupaj igrala v nebesih, Diego.«



Zapisi na družbenih omrežjih se vrstijo iz minute v minuto. Poleg Peleja so se oglasili Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Michael Platini, Davor Šuker, Rafael Nadal, Aleksander Čeferin, ...



»Globoko sem užaloščen ob smrti Diega Maradone, enega najboljših nogometašev na svetu in ikonične osebnosti. Dosegel je nogometno veličino z genialnostjo in svojevrstno karizmo.« - predsednik Uefa Aleksander Čeferin.



»Danes se poslavljam od prijatelja, svet pa od večnega genija. Enega od najboljših nogometašev vseh časov. Neponovljiv čarovnik. Odhaja prezgodaj z zapuščino, ki nima mej, in pušča za seboj praznino, ki se ne bo nikoli zapolnila. Počivaj v miru. Nikoli te ne bomo pozabili.« - Cristiano Ronaldo.



»D10S (Bog) se vrača v nebesa. Naj počiva v miru največji med največjimi. Če me vprašajo, kaj je nogomet, jim odgovorim, nogomet si ti. Diego. Diego Armando Maradona.« - nekdanji španski vratar Ramon Rodriguez Verdejo - Monchi.

»Zapustil nas je, vendar ne odhaja. Diego je večen.«- Lionel Messi.



»Nekoč bova skupaj igrala v nebesih, Diego. Hudo je izgubiti prijatelja.«- Pele.



»Kot nogometaš bi rekel, da Diego sodi med pet najboljših v zgodovini. Argentinci imamo srečo, da so se trije rodili pri nas: Di Stefano, Messi in on. Preostale dva sta Pele in Cruyff.« - nekdanji argentinski nogometaš Enzo Ferrero.



»Bil je sin obubožane nacije in z nogometom ji je prižgal luč. Prišel je v revno mesto Neapelj in ga razsvetlil z nogometom. Za Francijo je bil velik igralec, za Argentino in Napoli pa ponos in veselje.« - nekdanji francoski nogometaš in nekdanji predsednik Uefa Michael Platini.



»Umrl je On, Diego ... Najbolj čustven in karizmatičen človek, ki je igral nogomet. Spoštovan in cenjen s strani soigralcev in tekmecev. Velik človek z ogromnim srcem. Počivaj v miru prijatelj.« - legendarni španski vratar Santiago Canizares.



»Odšel je najboljši v zgodovini. Najboljši nogometaš na svetu. Imel sem srečo, da sem igral z njim, da sva bila prijatelja, da sem užival v njegovem nogometu in si delil slačilnico. Hudo mi je.« - nekdanji hrvaški zvezdnik Davor Šuker.



»Danes je šport doživel hud udarec. Odšel je Maradona, eden največjih športnikov v zgodovini. Ostalo je tisto, kar je dal nogometu. Sožalje družini, nogometu in Argentini.« - Rafael Nadal.



»Ne vem, ali bomo še kdaj imeli drugega Diega. Neizmerno sem hvaležen, da sem živel v njegovem času. Bil je edinstven in dvomim, da bomo še kdaj videli takšnega igralca, kot je bil Maradona. Ne samo zaradi njegovih igralskih kvalitet, predvsem po želji in hrabrosti, ki jo je kazal, ko je oblekel nogometni dres.« - predsednik Argentine Alberto Fernandez.



»Za naskokom najboljši nogometaš moje generacije in verjetno eden najboljših v zgodovini. Po navdihujočem, a težavnem življenju, upam, da je končno našel mir v božjih rokah.« - nekdanji angleški napadalec Gary Lineker.