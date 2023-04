Čeferin pričakuje glasen aplavz

Osrednje kongresno središče v Lizboni je prizorišče 47. rednega kongresa Evropske nogometne zveze (Uefe). Zasedanje največje športne zveze na svetu vselej prinaša s seboj intrigantne polemike, letošnji kongres je volilni, zato bo dodatno zanimivo. Delegati 55 Uefinih članic bodo z aplavzom zaupali nov štiriletni mandat predsednika Aleksandru Čeferinu in potrdili njegovo uspešno delo v najzahtevnejšem obdobju v 68-letni zgodovini Uefe. Ta ni zaman najbogatejša športna zveza na svetu.

Pod dežnikom Uefe živi pisana paleta najrazličnejših tekmovanj in še zdaleč ne gre le za ligo prvakov – Uefin paradni produkt –, evropsko prvenstvo in ligo narodov. Liga prvakov resda Uefi prinaša največje prihodke, saj je na urniku vsako leto in žanje vse večji interes po vsem svetu. Ni torej čudno, da bo Uefa zgolj v sezoni 2022/23 razdelila med klube – tako 32 izbrancev kot tiste, ki jim v kvalifikacijah ni uspelo – dobri dve milijardi evrov.

Uefa je v poslovnem letu 2021/22 prvič v njeni zgodovini ustvarila več kot štiri milijarde evrov prihodkov, četudi brez evropskega prvenstva, s katerim vsaka štiri leta dodatno ozaljša svoj izkaz finančnega izida. To ji je uspelo zaradi zgodovinske uvedbe tretjega klubskega tekmovanja – konferenčne lige –, ki je s finalom v Tirani že v krstni sezoni postala uspešnica. Ob tem je doživela preobrazbo tudi ženska različica lige prvakov, ki je v izločilnih tekmah prav tako zrušila več rekordov po obiskanosti tekem.

Prihodki Fife tretjina prihodkov Uefe

Za primerjavo: nagradni sklad v ligi prvakov znaša 2,03 milijarde evrov, nagradni sklad v evropski ligi 465 milijonov € in nagradni sklad v konferenčni ligi – v premierni sezoni je bila v njej uspešna tudi Mura – 235 milijonov evrov. To so prihodki, o katerih lahko zgolj sanjata tudi krovni svetovni športni organizaciji – Svetovna nogometna zveza (Fifa) in Mednarodni olimpijski komite (MOK).

Svet Fife je nedavno potrdil višino prihodkov v zadnjem štiriletnem ciklu, ki se je končal s svetovnim prvenstvom v Katarju. Šlo je za okroglih 7 milijard evrov oziroma približno 1,75 milijarde letno. To je približno tretjina letnih prihodkov Uefe. Predsednik Fife Gianni Infantino napoveduje opazen skok prihodkov v naslednji štiriletki 2023-2026, saj bo na mundialu, ki ga bodo organizirale ZDA, Mehika in Kanada, igralo kar 48 reprezentanc.

Prihodki Sport Organizacij Uefa Fifa MOK 4.4.2023 FOTO: Gm Igd

Finančne izkaze Uefe so že včeraj pregledali in jih potrdili člani izvršnega odbora na zasedanju v hotelu Corinthia, danes bo to storila še skupščina v kongresnem središču ob obali v južnem delu Lizbone. Kongres Uefe bodo odprli ob 9. uri po lokalnem času (ob 10. po slovenskem času), najtežje pričakovana točka dnevnega reda bo na vrsti pozneje.

Aleksander Čeferin ne bo imel protikandidata, dobil pa bo osem novih sodelavcev v izvršnem odboru Uefe. Med drugimi se poslavlja tudi dolgoletni predsednik Hrvaške nogometne zveze Davor Šuker, ki mu bo mandat potekel danes.