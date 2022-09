Čeferin navdušil navijače na Hvaru

Dalmatinski otok Hvar je že četrt stoletja drugi dom predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina. Letos je v Dalmacijo pripeljal tudi najožje sodelavce v izvršnem odboru Uefe, s katerimi je opravil sestanek, na katerem je krovna organizacija sprejela več pomembnih odločitev.

Uvod v vrh Uefe v znani stavbi Arsenal na Hvaru je bil posrečen. Na igrišču NK Hvar so odigrali dobrodelno tekmo, ki jo je priredila Nogometna zveza Hrvaške (HNS), in sicer pod pokroviteljstvom Uefinega programa Nogomet v šole 2020–2024. V njem sodeluje dobrega 2,8 milijona otrok iz vseh 55 članic Uefe, v projektu za 24 milijonov evrov deluje 63.000 trenerjev. Uefa bo prispevala 11 milijonov, po 6,5 milijona pa nacionalne zveze in vladne institucije.

Čeferin in nogometne legende, kot so Zvonimir Boban, Darijo Srna, Davor Šuker, Luis Figo, Robbie Keane, Dejan Savičević in Nadine Kessler, so navdušili najmlajše, ki so še uro po tekmi prejemali avtograme in se fotografirali z znanimi akterji. Čeferin se je popoldne pridružil kolegom v izvršnem odboru.

Kako je prišlo do zasedanja IO Uefe prav na Hvaru? »Vsak september imamo izvršni odbor v manjših krajih po Evropi. Rad imam Hvar, želel sem, da bi tudi kolegi spoznali njegove lepote,« je pojasnil Čeferin, župan Hvara Rikardo Novak ga je dopolnil: »Predsednika Uefe smo vprašali, ali obstaja možnost, da bi nekaj naredili tu na Hvaru. Zasedanje izvršnega odbora Uefe je bila njegova zamisel,« je pojasnil Novak.

Liga prvakov zadetek v polno

Čeferin je opravil tudi zanimiv pogovor za Slobodno Dalmacijo in se dotaknil nekaj vznemirljivih tem, kot so nov koncept lige prvakov, superliga, vojna v Ukrajini ... V sezoni 2024/25 bo najmočnejše klubsko tekmovanje štelo 36 klubov. »Še zanimivejše bo kot zdajšnje, zdaj se pogosto po dveh tekmah ve, kdo bo napredoval. Nov format bo ligaški, zato bo do konca nepredvidljiv in ne bo znano, kdo bo spomladi v bitki za lovoriko. Pokrovitelji in televizijske hiše so navdušeni. Menim, da bo nova liga prvakov zadetek v polno,« je prepričan Čeferin.

Vojna v Ukrajini? Zaradi nje so ruski klubi izločeni iz tekmovanj. »Dokler se ne bomo odločili drugače, bodo kaznovani. Položaj spremljamo vsakodnevno. Upamo, da bo vojne čim prej konec. Nekatere vlade bi morale razumeti, da športne zveze odločajo o tovrstnih vprašanjih, ne vlade. Vojna je vojna, vse drugo je politika. Če bo treba, bo spet odločala Uefa, vlade nam ne morejo govoriti, kaj naj naredimo,« je bil jasen Čeferin.